USA kan skrive historie, hvis man griber chancen og skaber fred med Nordkorea, siger Kinas Wang Yi.

Washington D.C.. Hvis USA ønsker fred med Nordkorea, så skal amerikanerne gribe chancen, siger den kinesiske udenrigsminister på et pressemøde med sin amerikanske kollega i Washington.

- Jeg har meddelt vores amerikanske kolleger, at hvis I ønsker at løse problemet, så er tiden inde. Hvis I ønsker fred, så er det nu. Hvis I vil skrive historie, så er det nu, siger Wang Yi.

Det har været planen, at USA og Nordkorea skulle holde topmøde i Singapore 12. juni. Men meldinger fra begge sider tyder på, at den plan har kurs mod enten en udsættelse eller en aflysning.

Den kinesiske minister fik en kold skulder under sit besøg i USA. Tidligere onsdag meddelte USA's forsvarsministerium, Pentagon, at man tilbagekalder en invitation til Kina om at deltage i en stor international flådeøvelse.

Det brød Wang Yi sig ikke om. Han kalder det "meget ukonstruktivt" og siger, at det ikke er godt for forholdet.

Pentagon har begrundet beslutningen med Kinas militære aktiviteter i Det Sydkinesiske Hav, hvor Kina er i konflikt med flere asiatiske lande om territoriale krav.

/ritzau/Reuters