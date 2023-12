Kina strides om retten til store dele af Det Sydkinesiske Hav med flere af sine nabolande.

Det kinesiske militær anklager mandag et amerikansk krigsskib for på ulovlig vis at have sejlet i nærheden af en omstridt atol i Det Sydkinesiske Hav.

- USA har alvorligt undermineret den regionale fred og stabilitet, lyder det i en udtalelse fra en talsperson for det kinesiske militær.

Ifølge talspersonen er hændelsen en alvorlig krænkelse af Kinas suverænitet.

Det har ført til flere konfrontationer med særligt filippinske fartøjer i de seneste måneder.

Desuden brokker Kina sig jævnligt over, at amerikanske krigsskibe patruljerer i de omstridte områder.

Ifølge talspersonen blev det amerikanske krigsskib fulgt og overvåget af kinesiske marinesoldater.

- Styrkerne i krigsskuepladsen er til enhver tid i højt beredskab for at forsvare den nationale suverænitet, lyder det i udtalelsen.

USA har ikke umiddelbart kommenteret hændelsen, der skete ved atollen Second Thomas Shoal, som ligger i Spratlyøerne.

Søndag udstationerede den filippinske kystvagt to af sine fartøjer i Det Sydkinesiske Hav.

Det skete, efter at kystvagten havde konstateret en "alarmerende" stigning i antallet af kinesiske krigsskibe ved et rev, der ligger i Filippinernes eksklusive økonomiske zone.

De to lande gav i oktober hinanden skylden for to kollisioner, der også skete nær Second Thomas Shoal.

Kollisionerne skete, da en filippinsk båd var på vej med forsyninger til filippinske soldater, der er udstationeret på et grundstødt skib.

Kina gør krav på stort set hele Det Sydkinesiske Hav og har ignoreret en afgørelse fra 2016, der siger, at kravet ikke har noget juridisk grundlag.

Second Thomas Shoal ligger cirka 200 kilometer fra den filippinske ø Palawan og over 1000 kilometer fra Kinas nærmeste større landmasse.

/ritzau/Reuters