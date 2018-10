USA's præsident og vicepræsident har anklaget Kina for forsøg på at påvirke midtvejsvalget i november.

Beijing. Den kinesiske regering afviser amerikanske beskyldninger om, at Kina forsøger at blande sig i midtvejsvalget i USA.

Anklagerne er "ubegrundede" og "latterlige", lyder det fredag fra talsmanden for det kinesiske udenrigsministerium.

- Vi opfordrer USA til at rette op på sine fejltagelser, stoppe med at fremføre grundløse anklager og bagtale Kina, og med at skade Kinas interesser samt relationen mellem USA og Kina, siger talsmanden Hua Chunying i en meddelelse.

I en tale torsdag anklagede vicepræsident Mike Pence Kina for at forsøge at få afsat Donald Trump som præsident med beskidte trick.

Ifølge Pence forsøger Kina "mere proaktivt og med tvang at påvirke vores indenrigspolitik".

- Kina ønsker en anden præsident i USA, lød det fra Pence i talen.

Pences bemærkninger falder, en uge efter at Donald Trump fremsatte lignende beskyldninger.

- Desværre har vi fundet ud af, at Kina har forsøgt at blande sig i vores kommende valg i 2018, sagde Trump.

- De vil ikke have mig, eller os, til at vinde, fordi jeg er den første præsident, der har udfordret Kina på handelspolitik.

Men ifølge det kinesiske udenrigsministeriums talsmand er anklagerne baseret på rygter.

- Kina følger altid princippet om ikke at blande sig i andres landes interne anliggender, og vi har ingen interesse i at blande os i USA's indenrigspolitik eller valg, siger Hua Chunying.

Forholdet mellem USA og Kina er anstrengt, efter at Trump sidste mandag indførte told på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar.

Kina svarede straks igen ved at varsle told på amerikanske varer for en værdi af 60 milliarder dollar.

I sin tale torsdag advarede Mike Pence desuden andre lande mod at handle med Kina, som ifølge vicepræsidenten fører "gældsdiplomati", hvilket lokker udviklingslande til at blive afhængig af Kina.

