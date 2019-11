Kinas styre er ene om at kunne træffe afgørelser om forfatningsspørgsmål i Hongkong, fastslår Beijing.

Hongkongs domstole har ikke bemyndigelse til at afsige kendelser om eksempelvis maskeringsforbud, som det skete mandag.

Det fastslår en talsmand for styret i Kina tirsdag ifølge det statslige nyhedsbureau Xinhua.

Kun Folkekongressens stående komité i Beijing kan afgøre om love i Hongkong er i overenstemmelse med byens forfatning eller ej, fremgår det af en meddelelse.

- Ingen anden institution har ret til at afsige domme eller kendelser, siger Jian Tiewei, talsmand for Folkekongressen.

Højesteret i Hongkong fastslog mandag, at et forbud mod at maskere sig er i strid med områdets "mini-forfatning", den såkaldte "Basic Law".

Den lokale regering i Hongkong, som er loyal over for styret i Kina, indførte maskeringsforbuddet i oktober i kølvandet af de seneste måneders store folkelige protester.

Det var under Basic Law, at Hongkong i 1997 overgik fra at være en britisk kronkoloni til at være en særlig, administrativ region i Kina.

/ritzau/Reuters