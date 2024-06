Pentagon siger i en erklæring, at Kina ikke skal udnytte et valg i Taiwan til at udøve politisk pres på øen.

Kinas forsvarsminister, Dong Jun, og USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, mødtes fredag og førte "konstruktive drøftelser" om blandt andet Taiwan, krigen i Ukraine og konflikten i Gaza. Det oplyser en talsperson for Kinas regering.

Den kinesiske forsvarsminister advarede Austin om, at USA ikke skal blande sig i Kinas anliggender med Taiwan. Det siger talsmanden for Kinas forsvarsministerium, Wu Qian.

Det amerikanske forsvarsministerium siger i en erklæring, at Kina ikke skal udnytte et valg i Taiwan til at udøve politisk pres på øen, hvilket er en henvisning til omfattende kinesiske flådemanøvrer i området omkring Taiwan efter en ny præsident, Lai Ching-te, blev taget i ed 20. maj.

USA understreger, at landet fortsat støtter en ét-Kina-politik, der betyder, at det ikke har diplomatiske forbindelser med Taiwan.

Kina var under drøftelserne henholdende med udmeldinger om, hvorvidt det vil deltage i et fredsmøde om Ukraine i Schweiz om to uger.

- Det vil være vanskeligt for Kina at deltage i en konference om krigen i Ukraine, som er planlagt i Schweiz i næste måned, hedder det i en kinesisk erklæring, hvor det bliver gentaget, at styret i Beijing ønsker at se en fredskonference, som både er anerkendt af Rusland og Ukraine.

I kinesiske erklæringer bliver det dog understreget, at Kina tillægger konferencen i Schweiz stor betydning.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, appellerede i weekenden til præsident Joe Biden og til Kinas præsident, Xi Jinping, om at støtte fredsmødet "med deres personlige lederskab og deltagelse".

Den ansete schweiziske avis NZZ har tidligere citeret "pålidelige kilder" for, at Biden ventes at deltage i Ukraine-fredskonferencen i Schweiz.

En række topledere fra mere end en snes andre lande ventes at komme til det luksuriøse Bürgenstock-resort nær Luzern fra 15. til 16. juni. Vært for mødet bliver den schweiziske præsident, Viola Amherd.

