Krisen i Mellemøsten tager til i styrke.

Nu kommer Kina med en løftet pegefinger overfor USA.

»Vi anmoder alle parter om at handle rationelt og behersket og ikke at gøre noget, som vil fremprovokere en eskalering af den spændte situation i regionen og ikke at åbne Pandoras æske, siger Kinas udenrigsminister Wang Yi ved en pressekonference.

Herefter langer han direkte ud mod USA.

»Især USA burde ændre sin ageren, som får spændingerne til at stige i ekstrem grad,« fortsætter han.

Udtrykket 'Pandoras æske' bruges om en hændelse, som giver uoverskuelige vanskeligheder. Og det frygter kineserne, at amerikanernes reaktion på krisen i Den Persiske Golf kan give.

Det er især amerikanernes beslutning om at sende 1000 ekstra soldater til området, som kineserne advarer imod.

Troppeforøgelsen sker som følge af, at Iran - ifølge amerikanerne - var indblandet i angrebene på to tankskibe i Den Persiske Golf i sidste uge.

Torsdag i sidste uge var det norskejede Front Altair og det japanske Kokuka Courageous udsat for angreb i Omanbugten.

Kort efter lagde USA fotos på Twitter, som angiveligt viste iranske soldater fjerne en mine fra det japanske skib.

Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon offentliggjorde sent mandag dansk tid de nye billeder, som angiveligt viser, at iranerne var involveret i angrebene.

»Iran er ansvarlig for angrebet, baseret på videobeviser og ressourcer brugt på hurtigt at få fjernet den udetonerede mine,« lyder det ifølge amerikanske medier i en udtalelse fra Pentagon.

Reaktionen fra USA's side kommer prompte med meddelelsen om troppeforøgelsen.

Iran nægter ethvert kendskab til episoden og beskylder USA for sammen med regionale allierede som Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater at forsøge at piske en krigsstemning op.

Også iranerne får en løftet pegefinger af kineserne.

På skroget af det japanske tankskib Kokuka Courageous ses de skader, som skibet fik under angrebet torsdag. Billederne blev offentliggjort af Pentagon mandag.

Kinas udenrigsminister Wang Yi opfordrer iranerne til ikke at droppe atomaftalen 'uden videre'.

Det sker efter, at en talsmand fra Irans atomagentur mandag meddelte, at landet vil øge berigelsen af uran til op mod 20 procent, hvilket vil være et brud på aftalen.

Den iranske udmelding kommer som en reaktion på USA's genindførelse af en række strenge sanktioner mod landets økonomi samt mod lande, der importerer iransk olie.

Siden Donald Trump blev præsident er forholdet mellem USA og Kina blevet markant køligere. På skift har de to lande hævet toldsatser på stribevis af varer fra modparten, hvilket har skabt frygt for, at der vil opstå en decideret handelskrig.