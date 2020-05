Kina mener, at USA og udenrigsminister Pompeo afpresser Hongkongs regering, der er indsat af Kina.

Kina advarer USA og siger, at udenrigsminister Mike Pompeos handlinger ikke kan skræmme landet.

Det melder en talsmand for landets udenrigsministeriums Hongkong-kommissær torsdag morgen dansk tid.

Den kinesiske regering mener, at USA og udenrigsminister Pompeo afpresser Hongkongs regering, der er indsat af Kina.

Onsdag sagde Pompeo, at den seneste behandling af prodemokratiske demonstranter i Hongkong gør det sværere at vurdere, om Hongkong er selvstyrende nok til at få den særbehandling fra USA, som den får i øjeblikket.

Pompeos udmelding kom også på baggrund af meldinger om, at den kinesiske regering har truet med at blande sig i amerikanske journalisters arbejde i Hongkong.

- Disse journalister er medlemmer af den frie presse, ikke en propagandastab, og deres værdifulde rapporteringer informerer kinesiske borgere og verden, udtalte Pompeo i en pressemeddelelse søndag.

Hongkong blev i 1997 overdraget til Kina fra Storbritannien med et løfte om en "høj grad af selvstyre" i 50 år.

USA har på den baggrund tildelt området en særlig favorabel status. Det har blandt andet bidraget til, at Hongkong har udviklet sig til et finanscentrum.

For knap to uger siden oplyste Pompeo, at hans ministerium havde udsat en vurdering til Kongressen om, hvorvidt Hongkong kan nyde godt af den amerikanske særbehandling.

Udskydelsen begrundede Pompeo med, at rapporten dermed kunne tage højde for tiltag, som Kina eventuelt ville tage, inden åbningen af den årlige folkekongres i Beijing 22. maj.

Advarslen fra Pompeo kommer på et tidspunkt med et anspændt forhold mellem USA og Kina. Både Pompeo og præsident Donald Trump har udtalt sig kritisk om Kinas indledende håndtering af udbruddet af coronavirus.

/ritzau/Reuters