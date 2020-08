Kina vil afvise alle forsøg på at bruge fredspris til at blande sig i indre anliggender, siger minister.

Kina viser tænder over for Norge under et besøg i Oslo af den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi. Han advarer den norske nobelkomité mod at give fredsprisen til demokratiforkæmperne i Hongkong.

- I fortiden, nutiden og i fremtiden vil Kina afvise alle forsøg på at bruge Nobels fredspris til at blande sig i Kinas interne anliggender, sagde han på et pressemøde i Oslo torsdag aften.

- Denne holdning fra Kinas side står lige så fast som et bjerg, fortsatte Wang.

Det var hans svar på spørgsmålet om, hvordan Kina vil reagere, hvis Nobels fredspris i år vil gå til demokratibevægelsen i Hongkong.

Sidste år nominerede Guri Melby fra det norske parti Venstre demokratiforkæmperne i bystaten til fredsprisen. Hun er siden udnævnt til statsråd - en politisk udnævnt embedsmand - i den norske regering.

- Vi ønsker ikke at se nogen forsøg på at politisere Nobels fredspris, sagde Wang.

Kina indførte for få måneder siden en ny sikkerhedslov for Hongkong, som giver det kommunistiske styre mulighed for at slå hårdt ned på demokratiforkæmperne i den tidligere britiske koloni. Det er allerede sket.

Kritikere siger, det krænker den aftale, som Storbritannien og Kina indgik i 1997 om at give Hongkong autonomi under devisen "ét land, to systemer".

I 2010 modtog den kinesiske systemkritiker Liu Xiaobo Nobels fredspris. Det førte til en øjeblikkelig nedkøling af Kinas forhold til Norge.

Konflikten endte med en kontroversiel normaliseringsaftale i 2016, hvor Norge forpligtede sig til at afstå fra handlinger, som undergraver Kinas interesser.

Liu Xiaobo døde i 2017 af leverkræft. Han havde siddet fængslet siden 2008 for sit menneskerettighedsarbejde.

Wang Yi har været på en rundrejse til flere lande i Europa. Da han ankom til Oslo torsdag, blev han mødt af cirka 100 demonstranter, der protesterede mod Kinas behandling af det etniske mindretal uighurerne.

Kina beskyldes for at have interneret flere millioner muslimske uighurer i genopdragelseslejre.

/ritzau/NTB