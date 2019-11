Da en newzealandsk kvinde i weekenden tog sin familie med på deres sædvanlige café, fik hun sig noget af en overraskelse, da hun kiggede på kvitteringen.

For det første havde caféen opkrævet for meget - og for det andet havde en medarbejder skrevet en ubehagelig besked.

Det fortæller kvinden ved navn Kimberly Sze til New Zealand Herald.

Som så mange gange før var Kimberly og familien taget hen på cafeen Coffee Supreme i Christchurch for at spise morgenmad lørdag.

Men da hun skulle til at betale, lagde hun mærke til, at der var blevet skrevet en besked på kvitteringen, som det næppe havde været meningen, at hun skulle se:

'Til familien med det frygtelige barn'.

I chok over den fornærmende besked, der var rettet mod familiens unge datter, valgte de at forlade stedet med det samme - uden at få deres mad.

Da hun kom hjem, valgte hun at skrive om hændelsen på Facebook (hvilket du kan se nederst i artiklen, red.), hvor hun også delte et billede af kvitteringen:

'Hey Coffee Supreme NZ (New Zealand, red.), I skal måske oplære jeres medarbejdere ved Coffee Supreme Welles Street en smule bedre. At skrive 'familien med det frygtelige barn' OG opkræve for meget - det er virkelig flot,' skriver hun og fortsætter:

'Vi kommer forbi næsten hver weekend, og min datter er ikke andet end høflig og venlig, og vi har aldrig rodet. Hun har aldrig opført sig dårligt, har aldrig haft et sammenbrud, har aldrig skabt nogle problemer, og de samme folk, der var på arbejde i dag, plejer altid at sige, at hun er så sød, så hvad fanden skete der her?'

Til det australske medie news.com.au fortæller Kimberly Sze, at det var 'en forfærdelig ting' at gøre mod en familie at skrive sådan en besked.

»Det store problem for mig - og grunden til, at jeg skrev det online - var for at fortælle, hvilken skade den her opførsel kan gøre på en person eller en familie, som måske er i en svær situation, og som tager ud for at få et måltid og så bliver behandlet på den her måde,« siger hun og fortsætter:

»Det kan være en familie med et barn med særlige behov, et udmattet spædbarn eller én med fødselsdepression eller med svær angst. Hvis en familie, der kæmper, modtager sådan en seddel, så kan det gøre alvorlig skade.«

Siden Kimberly skrev opslaget på Facebook, har hun modtaget en opringning fra Coffee Supreme, som har undskyldt for hændelsen.

Til New Zealand Herald fortæller firmaets mad- og drikkevarechef, Tim Norriss, at han er fløjet til Christchurch for at mødes med familien og undskylde.

Han forklarer samtidig, at den medarbejder, der skrev sedlen, er blevet suspenderet, mens virksomheden undersøger sagen.