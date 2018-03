Kim Walls forældre er i øjeblikket i USA for at uddele et legat gennem Kim Wall Memorial Fond. I den anledning har moderen, Ingrid Wall, sat ord på, hvilken betydning fonden har haft for familien i den svære tid.

I løbet af torsdagen har adskillige medier fra indland og udland rapporteret fra tredjedagen i Ubådssagen. Alt imens er Kim Walls forældre, Ingrid og Joachim Wall, i USA for at uddele et legat fredag den 23. marts, hvor deres datter ville have fyldt 31.år.

I et interview med svenske SVT sætter Kim Walls moder ord på, hvordan Kim Walls fond har hjulpet familien igennem sorgen.

»Det har været ekstremt vigtigt. Vi har haft en meningsfuld arbejdsopgave at fokusere på, og det har hjulpet os meget gennem den hårde tid,« fortæller Ingrid Wall.

Fonden Kim Wall Memorial Fond blev oprettet af hendes familie kort efter Kim Walls død, som blev bekræftet af politiet den 23. august 2017. Hun blev sidst set i live, da hun 10. august 2017 gik ombord på Peter Madsens ubåd i København.

Legatets formål er at understøtte kvindelige journalister, som arbejder i Kim Walls ånd og dækker subkulturer - ligesom Kim Wall også gjorde. Familien stiftede også fonden, fordi Kim Walls store ønske var, at der kom flere kvindelige journalister i verden.

Ingrid Wall oplyser, at 2.300 personer har doneret alt fra fem dollars til 12.000 dollars til fonden, hvilket betyder meget for familien.

Siden fonden begyndte at modtage donationer i begyndelsen af september 2017 er mere end 207.000 dollars - svarende til 1.2 millioner kroner - blevet doneret i Kim Walls ånd. Ifølge svenske medier bliver legatet uddelt på en restaurant i Brooklyn i New York, som kun er få blokke fra, hvor Kim Wall boede.

Skal ikke huskes som et voldsoffer

Ingrid Wall håber, at Kim Wall ikke bliver husket som et offer for kriminalitet, men i stedet for den modige og dygtige journalist, hun var. En journalist, som hellere ville ud i verden og møde mennesker ansigt til ansigt end at sidde ved skrivebordet på redaktionen.

Kim Wall arbejdede som freelancejournalist over hele verden, hvor hun skrev artikler om emner som køn, populærkultur og udenrigspolitik, hvilket blev bragt i store aviser som amerikanske New York Times og britiske The Guardian.

Kim Walls moder fortæller i interviewet med svensk tv også, hvordan de i forbindelse med legatet har haft mulighed for at møde mange af Kim Walls venner og kollegaer, som nu er blevet som en »ny familie« for forældrene.

