»Hun var en stjerne, der lyste op i mørket.«



Sådan sagde Kim Walls bror Tom Wall, da han fredag d. 23. marts sammen med Kim Walls forældre i New York uddelte det første af mange legater i søsterens navn.

Uddelingen af legatet skete på dagen, hvor Kim Wall ville være fyldt 31 år.

Kim Walls Mindefond blev oprettet af familie og venner til den svenske journalist, som Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt på sin ubåd.

»Der er meget mørke i denne verden. Men der er også lys. Og vi må aldrig glemme lyset,« sagde Tom Wall, der på den lille scene i Restaurant 'Superfine' i Brooklyn, New York stod side om side med sine og Kims forældre, Ingrid og Joachim Wall.

Øverst i videoen kan du se uddrag fra Tom Walls tale.