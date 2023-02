Lyt til artiklen

Sengen svajede, gardinerne stod ud fra væggen, og glassene klirrede.

Kim Møller Nielsen vågnede med et sæt, da han mandag morgen lå og sov i sin ferielejlighed på Cypern.

Her kunne han nemlig meget tydeligt mærke det jordskælv, der natten til mandag ramte det sydlige Tyrkiet.

»Jeg vågnede ved, at min senge rystede. Det føltes, som om nogen stod og vuggede min madras fra side til side,« fortæller den 55-årige salgscoach fra rejseselskabet Tui, og tilføjer:

»Jeg skulle lige samle mig. Der går en milliard tanker gennem hovedet: Hvad er det her for noget? Hvad skal jeg gøre?«

Hans forlængede weekend på middelhavsøen fik en uventet afslutning, men da han først var vågnet, var han straks klar over, at der var tale om et jordskælv.

Han fortæller, at det er et område, der med jævne mellemrum oplever masser af små jordskælv.

»Der kommer ofte en lille rystelse, som er kortvarig. Det er man vant til, og det lever man med, men jeg har aldrig oplevet noget, som dette. Det var voldsomt.«

De seneste 30 år har han jævnligt gæstet øen, og har nu en ferielejlighed i Larnaca på den sydøstlige del af Cypern.

»Jeg er kommet her siden 1988, og jeg har aldrig oplevet noget som det her. Det var virkelig slemt.«

Som ansat i rejsebranchen har han været over det meste af verden og oplevet lidt af hvert. Eksempelvis befandt han sig på et krydstogtskib i Thailand under tsunamien i 2004.

»Sammen med tsunamien er det her noget af det voldsomste, jeg har oplevet,« siger han.

Han fortæller, at glassene klirrede i skabene, gardinerne stod ud fra væggen, og da han kiggede ud af vinduet, så han elledningerne svinge omkring en meter.

»Lysene blev hurtigt tændt i alle lejlighederne rundt omkring selv om klokken var lidt over tre om natten.«

Heldigvis bor Kim Møller Nielsen i en nyere del af byen i en lejlighed, der er sikret mod jordskælv, så han vurderede, at det sikreste var at blive indendøre.

»Jeg var svimmel på en mærkelig måde. Det var en meget ukontrolabel følelse. Jeg blev bange, og jeg turde ikke rigtig gå ned på gaden. Jeg vidste jo heller ikke, om der kom et efterskælv.«

