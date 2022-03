Pete Davidson har med kort varsel takket nej til en rumtur med Jeff Bezos' raket, der ellers var betalt af Bezos selv.

Skuespilleren optræder i det amerikanske komedieshow 'Saturday Night Live', men er i Danmark måske mere kendt som Kim Kardashians nye flamme

Davidson kan ikke møde op til afrejsen, for turen ud i rummet er blevet forsinket i næsten en uge, oplyser Bezos' rejsebureau torsdag aften.

Firmaet havde ellers tidligere i denne uge sagt, at Davidson var en af de seks passagerer, som skulle med på Blue Origins næste flyvetur. Den skulle være foregået næste onsdag, men er nu planlagt til af ske den 29. marts.

Der skal testes en smule mere, inden de seks kommer om bord til den ti minutter lange rumrejse.

Davidson ville være blevet den tredje kendte, som steg ombord på rumskibet. Tidligere har skuespilleren William Shatner og den tidligere football-legende Michael Strahan været om bord på en flyvetur.

Jeff Bezos rejsebureau har sagt, at de vil annoncere Davidsons afløser i løbet af de kommende dage.

Pete Davidson har skrevet og selv været med i en semiautobiografisk film, 'The King of Staten Island'. Den havde premiere i 2020.