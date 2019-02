Hun gør det igen.

Kim Kardashian West er blevet det helt store samtaleemne på internettet - eller det er den kjole, hun havde på til Hollywood Beauty Awards 2019.

Til årets største prisuddeling for skønhedsindustrien i Hollywood havde den 28-årge reality-stjerne taget en meget afslørende kjole på.

Kun et sparsomt stykke sort stof var der mellem beskuer og bryster.

When you accidentally put your dress on backwards and decide to just tough it out#KimKardashian pic.twitter.com/zuANCDAksu — Claire Murrihy (@ClaireMurrihy) February 18, 2019

'Når du ved et uheld tager din kjole på bagvendt, men beslutter at lade den være sådan,' skriver Twitter-bruger Claire Murrihy.

Og Claire Murrihy er ikke alene om at tro, at Kim Kardashian må have vendt kjolen forkert.

'Har hun taget sin kjole på bagvendt??' skiver Melanie Usher.

En tredje bruger skriver bare: 'hvorfor?'

Vis dette opslag på Instagram Prom night @kimkardashian @hollywoodbeautyawards Et opslag delt af Chris Appleton (@chrisappleton1) den 17. Feb, 2019 kl. 6.55 PST

Den afslørende kjole er en vintage kjole af designeren Thierry Mugler.

Med sig på den røde løber havde Kim Kardashian West den berømte hårstylist Chris Appelton, som havde sat hendes hår i dagens anledning.

Han holdt hende troligt i armen under hele arrangementet og viste stolt den flotte opsætning frem, mens kameraerne blitzede løs.

Så selvom internettet har delte meninger om den afslørende kjole, faldt den tydeligvis i kameraenes smag.