Den nordkoreanske leder Kim Jung-un overraskede alle, da han lørdag deltog i en nytårskoncert i hovedstaden Pyongyangs teater.



Men det var ikke den nordkoreanske diktator selv, alles øjne var rettet mod. Det var derimod den kvinde, der sad to sæder fra ham, der stjal al opmærksomheden.



Den spinkle, ældre kvinde var nemlig Kim Jung-uns faster, Kim Kyong-hui, som har været forsvundet i seks år.



Det skriver The New York Times.

25. januar deltog Kim Jung-un i en nytårskoncert i hovedstaden Pyongyang. Kvinden i sort, der sidder to sæder fra den nordkoreanske leder, er hans faster, der har været forsvundet i seks år. Foto: KCNA VIA KNS Vis mere 25. januar deltog Kim Jung-un i en nytårskoncert i hovedstaden Pyongyang. Kvinden i sort, der sidder to sæder fra den nordkoreanske leder, er hans faster, der har været forsvundet i seks år. Foto: KCNA VIA KNS

Klædt i sort sad fasteren på hæderspladsen mellem Kim Jung-uns kone og søster.



Kim Kyong-hui har været sporløst forsvundet siden hendes mand, Jang Song-thaek, i 2013 blev henrettet, efter beskyldninger om, at han planlagde et kup mod sin egen nevø.

Inden henrettelsen af ægtemanden var Kim Kyong-hui det vigtigste kvindelige ansigt udadtil for familien Kim, der har ledet Nordkorea i 70 år.

Den i dag 73-årige kvinde havde vigtige poster i regeringen, både under sin far Kim Il-sung og under sin bror Kim Jung-ils styre.

Efter beskyldninger om, at han planlagde et kup mod Nordkoreas leder Kim Jung-un, blev onklen Jang Song-thaek henrettet i 2013. Siden har hans kone Kim Kyong-hui været forsvundet. Indtil hun lørdag dukkede op ved en koncert - sammen med Kim Jung-un. Foto: HANDOUT Vis mere Efter beskyldninger om, at han planlagde et kup mod Nordkoreas leder Kim Jung-un, blev onklen Jang Song-thaek henrettet i 2013. Siden har hans kone Kim Kyong-hui været forsvundet. Indtil hun lørdag dukkede op ved en koncert - sammen med Kim Jung-un. Foto: HANDOUT

Da Kim Jong-il døde, hjalp hun og hendes mand Kim Jong-un med at overtage pladsen som den store leder.

Alligevel følte Kim Jung-un sig truet af sin onkel. I december 2013 fik han ham henrettet efter beskyldninger om blandt andet korruption.

Efter henrettelsen forsvandt Kim Kyong-hui sporløst, hvilket har holdt liv i vedvarende rygter om, at også hun var blevet henrettet. Rygter, der dog er blevet afvist af Sydkoreas efterretningstjeneste, der har fastholdt, at hun har været indlagt på hospital.

Faktum er, at ingen har set hende - før i lørdags, hvor hun ifølge de statskontrollerede medier pludselig dukkede op til nytårskoncert med sin mands banemand. Ingen ved om den 73-årige Kim Kyong-hui er tilbage for at blive - i indercirklen omkring Kim Jung-un.

Præsident Donald Trump og Nordkoreas leder ved deres møde i den demilitarizerede zone i Sydkorea i juni 2019. Foto: Kevin Lamarque Vis mere Præsident Donald Trump og Nordkoreas leder ved deres møde i den demilitarizerede zone i Sydkorea i juni 2019. Foto: Kevin Lamarque

Der spekuleres i, hvilket signal, Kim Jung-un ønsker at sende med sin fasters offentlige optræden.

The New York Times vurderer, at Kim Kyong-hui trækkes frem i lyset igen, fordi Kim Jong-un har brug for at sikre sin folkelige opbakning. Det har han tidligere gjort ved at fremhæve blodets bånd til tidligere mere populære ledere som sin far og især farfar Kim Il-sung, der stadig er meget vellidt blandt nordkoreanerne.

Måske er det de seneste frugtesløse forhandlinger med den amerikanske præsident Trump, der har givet ham behov for lidt rygdækning, vurderer avisen.

Kim Jung-un har netop meddelt sit folk, at de skal forberede sig på at spænde livremmen ind, udholde internationale sanktioner og opbygge en uafhængig økonomi.