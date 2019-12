Nordkoreas store leder rasler atter med sablen.

I en tale til centralkomitéen i det nordkoreanske arbejderparti opfordrer Kim Jong-un til »positive og offensive foranstaltninger« for at sikre Nordkoreas sikkerhed.



Hvad der helt præcis menes med 'positive og offensive foranstaltninger', melder Nordkoreas nyhedsbureau KCNA, som har udsendt nyheden, intet om.



Iagttagere peger dog på, at udmeldingen er endnu en af Kim Jong-uns yndede skjulte trusler.

Kim Jong-un er træt af at vente på amerikanerne, hvis frist for lempelse af sanktioner mod Nordkorea udløber til nytår. Sker det ikke, opfordrer lederen af det nordkoreanske regime til 'offensive foranstaltninger'. Foto: KCNA VIA KNS Vis mere Kim Jong-un er træt af at vente på amerikanerne, hvis frist for lempelse af sanktioner mod Nordkorea udløber til nytår. Sker det ikke, opfordrer lederen af det nordkoreanske regime til 'offensive foranstaltninger'. Foto: KCNA VIA KNS



Trusler om at genoptage affyringer af langtrækkende missiler, der kan true mål på den amerikanske vestkyst.



Ifølge Andreas Bøje Forsby, der er Asien-ekspert og forsker i international sikkerhed ved Nordisk Institut for Asienstudier på Københavns Universitet, skal Kim Jong-uns udmelding ses i lyset af, at Nordkorea har givet USA en frist til i morgen – altså ved nytår – til at ændre deres hårde kurs over for landet.



»Fra Nordkoreas regimes side er man klar til at demonstrere, at man ikke længere tager forhandlingsspillet med USA seriøst, efter at det nu har kørt i halvandet år, uden at man har opnået nogen væsentlige fremskridt,« siger han og fortsætter:

»Man har ganske enkelt opgivet den diplomatiske forhandlingsproces, fordi den ikke har resulteret i nogen form for lettelse af FN-sanktionerne, som er et afgørende mål for Kim-regimet. Så det her er et udtryk for, at Nordkoreas tålmodighed er brugt op.«

Udstikker ny kurs



Om truslen manifesterer sig i affyrede missiler, er det ifølge Andreas Bøje Forsby svært at spå om.

Dog er det, som han ser det, et tydeligt signal fra Kim Jong-un om, at man er interesseret i at finde en anden forhandlingsvej. Uden om Trump og USA.



»Nordkorea opfatter sig selv som en de facto atomvåbenmagt. En international spiller, der skal tages seriøst. Og indtil videre er de ikke kommet nogen vegne med USA, og derfor er de nu villige til at udstikke en ny kurs.«

»De har Kina og Rusland i baghånden, som over for FN har signaleret, at man er rede til at lette på sanktionspresset. Så Nordkorea føler selv, at de står i en stærkere position, hvor de ikke nødvendigvis behøver at nå frem til en løsning med USA.«

Billeder udsendt af Nordkoreas nyhedsbureau KCNA af en testaffyrring fra 28. november 2019. Foto: kcna Vis mere Billeder udsendt af Nordkoreas nyhedsbureau KCNA af en testaffyrring fra 28. november 2019. Foto: kcna

Skruer op for trusselsretorikken

Ifølge Andreas Bøje Forsby kan situationen i dag, hvor begge parter skruer op for trusselsretorikken, tilnærmelsesvis minde om den anspændte situation fra 2017, hvor forholdet mellem de to lande var iskoldt.



I løbet af foråret 2017 blev konflikten alvorligt optrappet og resulterede bl.a. i, at Nordkoreas regime sendte syv ballistiske missiler ud over Det Japanske Hav og truede USA med atomvåben, imens amerikanerne svarede igen ved at sende flere krigsskibe til den koreanske halvø.



Året efter – i juni 2018 – så det dog ud til, at en diplomatisk opklaring lurede i horisonten, og da Kim Jong-un gik med til at mødes med Donald Trump i Singapore, så det for første gang i lang tid ud til, at grobunden for en dialog hen mod en fredelig løsning var en mulighed.



Men årtiers mistillid var for begge parter sværere end som så til at lægge bag sig, og møderne – der blev iværksat et nyt topmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un i februar i Hanoi – gik i hårdknude.

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes på neutral grund i Singapore den 12. juni 2018. Foto: SAUL LOEB Vis mere Donald Trump og Kim Jong-un mødtes på neutral grund i Singapore den 12. juni 2018. Foto: SAUL LOEB



De to parter kunne ikke mødes, og i dag er situationen altså ved at finde tilbage til et fastfrosset leje, der ligger mere end halvandet år tilbage.

Må ikke provokere for meget



Selvom det for Andreas Bøje Forsby er tydeligt, at Nordkorea ønsker at manifestere sig som stærk og handlekraftig, er de ifølge Asien-eksperten nødt til at tænke sig om, inden de provokerer amerikanerne for meget.



»Det er en delikat afvejning af, hvor langt de kan gå uden at provokere amerikanerne alt for voldsomt på et tidspunkt, hvor en kriseramt Trump-administration kan have behov for at demonstrere handlekraft.«



»Trump-administrationen har på det seneste gjort det meget klart, at de holder skarpt øje med Nordkorea, og de har direkte advaret regimet mod at affyre langtrækkende missiler.«

Så sent som i går søndag sagde Robert O'Brien, der er national sikkerhedsrådsgiver i Det Hvide Hus, at USA ville blive »yderst skuffet«, hvis Nordkorea affyrede et missil.

Adspurgt til, hvilke konsekvenser det ville få, svarede O’Brien på direkte tv – dog uden at konkretisere: »Vi har en masse værktøjer i vores værktøjskasse.«