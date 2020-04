Er Kim Jong-un død, levende, dødeligt syg eller bare flygtet i isolation på grund af coronavirus?

Det er, hvad snart hele verden efterhånden sidder og spekulerer over. Men alt imens spekulationerne kører på højtryk, så sidder Kinas præsident, Xi Jinping, nok og klapper lige så stille i hænderne over diktatorens pludselige forsvinden.

Det giver nemlig Kina en gylden mulighed, at den 36-årige nordkoreanske leder ikke er blevet set i offentligheden, siden han den 11. april deltog i et statsmøde omhandlende coronavirus.

For intet andet land står til at drage mere fordel af Kim Jong-uns død end Kina. Det skriver News.com.au.

Arkivfoto af Kim Jong-un og Kinas præsident, Xi Jinping. Foto: KCNA Vis mere Arkivfoto af Kim Jong-un og Kinas præsident, Xi Jinping. Foto: KCNA

Den suveræne stat i Østasien har i årevis været velvidende om, at Kim Jong-un sidder med magten, der kan forstærke landets dominans i Asien.

En magt, diktatoren har været yderst nærig med ifølge Kina.

Ifølge den amerikanske politikanalytiker Michael Auslin er mystikken omkring Kim Jong-uns helbred derfor en oplagt mulighed for Kina til at foretage sit power move.

Et træk, der ifølge analytikeren burde bestå i, at Kina forbedrer forholdet til Nordkorea, således at landet kan forblive en slags buffer i Kinas magtkampe mod USA-allierede lande såsom Sydkorea og Japan.

»Dette øjeblik er et af de farligste for det tre generationer store Kim-regime i årtier,« vurderer han og fortsætter:

»Kims umiddelbare medicinske krise betyder, at Beijing har sin første reelle mulighed for at styrke hånden over Pyongyang (hovedstaden i Nordkorea, red.).

Inden Kina klapper alt for højt i hænderne over sin pludselig mulighed for magtforøgelse, så skal det dog nævnes, at Kim Jong-uns forsvinden ikke er så enestående, som man umiddelbart skulle tro.

Diktator-familien har nemlig en lang historie med påståede rygter om pludselige dødsfald.

Den 17. november 1986 blev Kim Jong-uns bedstefar, Kim Il-sung, for eksempel rapporteret død efter et påstået snigmord, men dagen efter dukkede han op i den nordkoreanske hovedstad i bedste velgående.

Og i 2004 blev Kim Jung-uns far, Kim Jong-il, fejlagtigt rapporteret død efter en togulykke, mens han også i 2008 blev meldt død efter en blodprop.

Også Kim Jong-un har flere gange været forsvundet, men er pludselig dukket op til overfladen igen. Om han også gør det denne gang er endnu uvist.

Nordkorea har flere gange afvist rygterne om Kim Jong-uns død. Rygterne tog fart, da han den 15. april ikke dukkede op til sin bedstefar Kim Il-sungs fødselsdag.