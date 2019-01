Der er tryk på diplomatiet i Washington - og i Sverige - forud for muligt nyt topmøde mellem USA og Nordkorea.

En fremtrædende general fra Nordkorea er på besøg i Washington, hvor han mødes med USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

Formålet med besøget er at forberede et eventuelt nyt topmøde mellem de to lande om Nordkoreas atomvåbenprogram.

Kilder oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at hvis mødet mellem Pompeo og general Kim Yong-chol går godt, er det muligt, at der vil blive arrangeret et kort møde med præsident Donald Trump.

Kim Yong-chol anses som den nordkoreanske leder Kim Jong-uns højre hånd.

Han og Pompeo mødes på et hotel i Washington, men ingen af dem svarede på spørgsmål fra journalister, da de gik ind til mødet.

Trump har flere gange talt om, at der kan komme endnu et topmøde mellem ham og Kim Jong-un i begyndelsen af i år.

Kim Yong-chol spillede en nøglerolle i planlægningen af topmødet mellem Trump og Kim Jong-un i Singapore den 12. juni sidste år.

Siden da har Trump og Kim Jong-un udvekslet flere breve, men det er uklart, hvor meget konkret fremskridt der sker i retning af en nedrustning.

På topmødet i Singapore sidste år indvilgede Kim Jong-un i at "arbejde for en atomafrustning på Den Koreanske Halvø".

Aftalen er blevet kritiseret for at være vagt formuleret og uden konkrete mål.

Kim Yong-chol, der er tidligere spionchef i Nordkorea, er den første højt placerede nordkoreanske udsending i næsten 20 år, der skal overnatte i Washington.

Også i Sverige er der diplomatisk aktivitet på den nordkoreanske front.

Her er der tilsyneladende et hemmeligt møde i Stockholm, skriver avisen Dagens Nyheter.

Den nordkoreanske topdiplomat Choe Son-hui, USA's udsending Stephen Bosworth og den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, er blandt deltagerne ved mødet fredag i den svenske hovedstad.

/ritzau/AP