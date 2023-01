Lyt til artiklen

Eksperter blev efterladt dybt overraskede efter Nordkoreas prøveaffyring af det nye supervåben 'monstermissilet'.

På grund af et overraskende syn, som siden har fået spekulationerne til at rase.

For denne novemberdag sås en pige på omkring ni år ved den nordkoreanske diktator Kim Jong-uns side – men ikke en hvilken som helst pige.

Der således var tale om Kim Jong-uns datter Kim Ju-ae.

Det er ikke alene første gang, et af diktatorens børn vises frem offentligt – det er også det første sikre vidnesbyrd på, at den hidtil hemmelige datter eksisterer, skriver Berlingske.

De nordkoreanske statsmediers omtale bidrager kun til mystikken.

Ikke nok med at den hidtil hemmeligholdte Kim Ju-ae ifølge The Washington Post fik en mere fremtrædende rolle i dele af dækningen af den for Nordkorea meget prestigefulde prøveaffyring af supervåbnet end Kim Jong-uns kone Ri Sol-ju, som ellers har fået mere og mere plads i rampelyset på det seneste.

Kim Ju-ae blev også omtalt som diktatorens 'mest elskede datter'.

Nordkoreanske soldater hilser på landets leder Kim Jong-un og hans datter Kim Ju-ae under prøveafffyringen af det nye missil. Foto: Kcna/EPA/Ritzau Scanpix

Det helt store spørgsmål er derfor, hvorfor Kim Ju-ae pludselig bliver hevet frem i rampelyset, og hvad det betyder.

Der er to bud – og et af dem åbner op for yderligere spekulationer.

Siden Nordkorea blev dannet i 1948 af Kim Jong-uns bedstefar Kim Il-sung har landets kommunistparti officielt siddet på magten. Men reelt har én familie bestemt alt: Kim-familien.

Kim Jong-un er tredje generation, men hvem der tager over efter ham, er der ingen udenfor det hermetisk lukkede Nordkorea, som ved.

Her ses far og datter med det nye 'supervåben' i baggrunden. Foto: Kcna/EPA/Ritzau Scanpix

Det får nogle eksperter til at vurdere, at Kim Ju-aes optræden ved sin fars side under en så stor begivenhed, kan betyde, at arvefølgen er på plads.

Eller at Kim Ju-ae i det mindste er tiltænkt en vigtig rolle i Nordkorea fremover.

Yang Moo-jin, som er leder af Universitetet for Nordkoreanske Studier i Seoul, siger til canadiske Global News, at Kim Jong-un med fremvisningen af datteren på den store scene vil bevise, at hans – og familien Kims – styre er 'stabilt'.

At den hidtil hemmeligholdte datter nu som det første af Kim Jong-uns børn har fået plads i rampelyset skaber imidlertid også en vis undren. For diktatoren skulle også have en søn fra 2010, og i det patriarkalske Nordkorea havde det umiddelbart været mest oplagt at køre ham i stilling til at tage over efter faren.

Men årsagen til, at sønnen ikke er blevet vist frem endnu, kan vi kun gisne om.

En anden forklaring på, at Kim Ju-ae dukkede op i de nordkoreanske medier er, at Kim Jong-un ønskede at pleje sit image og vise, at han bag det hårde ydre skam også er et familiemenneske, som så mange andre.

Hvad fremtiden bringer for Kim Ju-ae er aldeles uvist, men et er sikkert. Der vil blive holdt ekstra øje med hende – og de to andre børn Kim Jong-un skulle have – fremover.