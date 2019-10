Kim Jong-uns kone, Ri Sol-ju, har været forsvundet i fire måneder, men er nu kommet op til overfladen igen.

Nordkoreas førstedame har trukket overskrifter verden over på det seneste, fordi ingen havde set hende siden den 21. juni.

Men efter den massive omtale kunne offentligheden pludselig se hende ved diktatorens side under et besøg i området ved Mount Kumgang-bjergene onsdag. Det skriver Japan Times.

Bjergkæden er en af landets mest kendte og ligger placeret 50 kilometer fra den sydkoreanske by Sokcho i Gangwon-do.

Her ses Kim Jong-un under sit besøg i turistområdet ved Mount Kumgang.

Kim Jung-un og Ri Sol-ju besøgte et resort, som blev bygget for mere end et årti siden i et sjældent samarbejde med Sydkorea.

Den nordkoreanske diktator var dog bestemt ikke tilfreds med, hvad han så.

I hvert fald kaldte han efterfølgende resortet for 'ubehageligt at kigge på', hvorefter han forlangede, at det blev erstattet af mere 'moderne' bygninger bygget af Nordkorea.

Sydkorea har i øvrigt ikke udbudt rejser til resortet siden 2008, hvor en af landets turister blev skudt og dræbt af en nordkoreansk soldat efter at have bevæget sig ind på et område, hvor der var adgang forbudt.

Den nordkoreanske leders hustru, Ri Sol-ju, er her fotograferet med sin mand, Kim Jong-un, i foråret 2018.

Sidste gang Kim Jong-uns kone blev set, var da hun og hendes mand fik besøg af Kinas præsident, Xi Jingping, den 21. juni.

Det er uvist, hvad der ligger bag hendes 122 dage væk fra offentlighedens søgelys, men det er da også langtfra første gang, at hun har været 'forsvundet'. Tilbage i 2016 var hun eksempelvis væk i omkring ni måneder.

Dette er sket flere gange i løbet af hendes syv år som førstedame, hvilket har skabt adskillige rygter samt givet hende kaldenavnet 'mystery lady'.

Ri Sol-ju har en fortid som danser og sanger, og bortset fra sine 'forsvindingsnumre' er hun – efter nordkoreanske forhold – en forholdsvis synlig førstedame. Det menes, at hun har i alt tre børn med Kim Jong-un.