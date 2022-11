Lyt til artiklen

Det nordkoreanske nyhedsmedie KCNA har lørdag frigivet en række billeder af den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i selskab med sin datter Kim Ju Ae.

Det var i forbindelse med en missilaffyring af et interkontinentalt ballistisk missil, et såkaldt ICBM-missil, der i teorien vil kunne ramme USA, at Kim viste sin datter frem.

Det er første gang, at det endegyldigt er bekræftet, at Kim Jong-un har en datter. Og selvom Kim Jong-un ofte er i medierne for at være statsoverhoved for et af de værste diktaturer i verden, ved omverden meget lidt om den nordkoreanske leder.

For eksempel antages det, at Kim Jong-un har tre børn, to piger og en dreng, der henholdvis er født i årene 2010, 2013 og 2017. Men det er ikke bekræftet. Hans alder og fødselsdag er heller ikke endegyldigt bekræftet, selvom nordkoreanske medier har meddelt, at han skulle være 38 år.

Kim Jong-un og datter. Foto: STR Vis mere Kim Jong-un og datter. Foto: STR

Ifølge Cheong Seong-chang, analytiker ved Sejong-instituttet i Sydkorea, kan det være et signal om, at han ser sin datter Kim Ju Ae som værende hans arvtager.

Det er meget sjældent, at nordkoreanske ledere viser deres børn frem. Selv blev Kim Jong-Un først vist i de nordkoreanske statsmedier tilbage i 2010, da han var 26 år gammel. Det er derfor et skifte, at Kim Jong-uns datter, der anslås at være i alderen 9-13 år, allerede er kommet i de nordkoreanske medier.

»I Nordkoreas system har Kim Jong-uns børn status som prinser og prinsesser som i et dynasti. Og eftersom Rodong Sinmnum (En nordkoreansk avis, red.) bringer billederne af datteren, der ligner Kim Jong-un og hans kone så meget, har hun ikke andre muligheder end at efterleve det,« siger han til NPR og uddyber:

»Kim Jong-un har formentlig sin datter, som ligner ham mest, i tankerne som sin efterfølger.«

Kim Jong-un og datter. Foto: KCNA Vis mere Kim Jong-un og datter. Foto: KCNA

Spørger man derimod Leif-Eric Easley, lektor i International studier ved Ewha Womans University i Seoul, skal man se på begivenheden med nordkoreanske øjne.

»Uden for Nordkorea kan det virke absurd at posere til kameraerne hånd i hånd med et barn foran et langtrækkende missil designet til at levere et atomvåben til en fjern by,« siger Leif-Eric Easley til CNN.

»Men i Nordkorea er en påstået vellykket lancering af verdens største vejmobile ICBM (interkontinentalt ballistisk missil, red.) grund til national fejring.«

Uanset om det handler om at vise arvtagere eller fejre succesfulde missilaffyringer, har missilaffyringerne skabt international røre, da missilet landede inden for Japans økonomiske zone, vest for øen Hokkaido.

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un med sin kone, Ri Sol Ju, og datter, Kim Ju Ae. Foto: KCNA Vis mere Den nordkoreanske leder Kim Jong-un med sin kone, Ri Sol Ju, og datter, Kim Ju Ae. Foto: KCNA

Derfor har Japans premierminister Fumio Kishida også været ude og kalde missilaffyringen 'total uacceptabelt'.

Du kan se Japans forsvarsminister reagere på missilaffyringen i videoen øverst på siden.