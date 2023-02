Lyt til artiklen

Hun formodes blot at være omkring ni eller ti år gammel, men ikke desto mindre er hun på det seneste endt med at løbe med en stor del af opmærksomheden i Nordkorea – og internationalt.

Især af én årsag.

På de officielle billeder fra en stor militærparade, der blev afholdt onsdag i forbindelse med 75-års-dagen for grundlæggelsen af landets folkehær, står, går og sidder hun ved sin fars side.

Mens Nordkorea viste mindst 11 interkontinentale ballistiske missiler frem.

Kim Jue Ae står ved sin fars side under en stor militærparade i Nordkoreas hovedstad Pyongyang 8. februar i anledningen af 75-årsdagen for oprettelsen af det kommunistiske lands hær. Foto: Kcna/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Jue Ae står ved sin fars side under en stor militærparade i Nordkoreas hovedstad Pyongyang 8. februar i anledningen af 75-årsdagen for oprettelsen af det kommunistiske lands hær. Foto: Kcna/EPA/Ritzau Scanpix

Det er femte gang på få måneder, at den nordkoreanske leder Kim Jong-un poserer med sin indtil da hemmelige og ukendte datter Kim Ju Ae til en militærbegivenhed.

Men hvorfor dukker Kim Ju Ae pludselig op i rampelyset? Hvad er det, Kim Jong-un vil vise sin befolkning – og omverdenen?

Spekulationerne er mange – og eksperterne er internt uenige.

Én ting er der dog bred enighed om: At de mange billeder af Kim-dynastiet – Kim Jong-uns kone Ri Sol-ju optræder også på flere af dem – der er kommet ud af det ellers hermetisk lukkede kommunistiske land på det seneste, ikke er nogen tilfældighed.

Her ses datteren i midten af billedet. Ved siden af hende sidder hendes mor, Ri Sol-ju, og faderen, Kim Jong-un under en banket i anledningen af 75-årsdagen for Nordkoreas hær. Foto: KCNA Vis mere Her ses datteren i midten af billedet. Ved siden af hende sidder hendes mor, Ri Sol-ju, og faderen, Kim Jong-un under en banket i anledningen af 75-årsdagen for Nordkoreas hær. Foto: KCNA

»Ved på prangende vis at inkludere sin kone og datter ønsker Kim, at observatører i ind- og udland skal se hans familiedynasti og det nordkoreanske militær som uløseligt forbundet,« siger Leif-Eric Easley, som er professor ved Ewha-universitetet i Sydkoreas hovedstad Seoul, til CNN.

Yang Moo-jin, som er leder af Universitetet for Nordkoreanske Studier i Seoul, har tidligere sagt noget tilsvarende til canadiske Global News; at Kim Jong-un med fremvisningen af datteren på den store scene vil bevise, at hans – og familien Kims – styre er 'stabilt'.

Men de mange offentlige fremvisninger af Kim Ju Ae får nu flere eksperter til at vurdere, at Kim Jong-un vil mere end det.

At han er ved at køre hende i stilling til at overtage magten i Nordkorea, når han selv afgår ved døden.

Her ses datteren Ju Ae ved siden af sin far, den nordkoreanske leder, Kim Jong-un. Foto: KCNA Vis mere Her ses datteren Ju Ae ved siden af sin far, den nordkoreanske leder, Kim Jong-un. Foto: KCNA

»Begyndelsen på denne personkult for Kim Ju Ae antyder, at selvom hun endnu ikke officielt er udnævnt som efterfølger, er hun reelt kørt i stilling som efterfølger,« siger Cheong Seong-chang, ​ som er chefanalytiker ved Sejong Institute i Sydkorea.

Disse spekulationer har fået yderligere liv af, at Kim Ju Ae optræder i forreste række sammen med sin far – og ofte foran sin mor Ri Sol-ju – på billederne fra det kommunistiske regime.

Og af at landets statsmedier omtaler Kim Ju Ae som Kim Jong-uns 'elskede' og 'respekterede' datter.

Andre eksperter ser den megen fokus på hende i et helt andet lys: Som et PR-stunt, der sikrer regimet omtale i internationale medier.

Kim Ju Ae går i første række ved sin fars side under militærparaden. Foto: Kcna/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Ju Ae går i første række ved sin fars side under militærparaden. Foto: Kcna/AFP/Ritzau Scanpix

»Gennem deres syv årtier lange historie har deres (Kim-dynastiets, red.) efterfølgere altid været et mysterium for os. Hvorfor skulle de ændre på deres måde at agere på nu? Så hvis jeg skulle satse fem dollar, ville jeg sige, at hun ikke er efterfølgeren,« siger den pensionerede sydkoreanske general Chun In-bum til CNN.

At den hidtil hemmeligholdte datter nu som det første af Kim Jong-uns børn har fået plads i rampelyset, skaber imidlertid også en vis undren.

For diktatoren skulle også have en søn fra 2010, og i det patriarkalske Nordkorea havde det umiddelbart været mest oplagt at køre ham i stilling til at tage over efter faren.

Hvorfor sønnen ikke er blevet vist frem endnu – og hvorfor datteren på det seneste har fået en plads i solen ved sin fars side – kan vi kun gisne om.

For som altid er det ikke noget, det lukkede kommunistiske land fortæller omverdenen om.