Onsdag holdt Nordkorea en kæmpe militærparade for at fejre militærets 75-års fødselsdag.

Men det var ikke kun missiler og andet militært grej, som diktator Kim Jong-un havde lyst til at vise frem for sit folk og omverden.

Ved sin side havde han nemlig sin kone, Ri Sol-ju, og en ung pige.

I et diktatur som Nordkorea, hvor kortene i den grad holdes tæt på kroppen, er det småt med viden om, hvem den unge pige er, men hun menes at være Kim Jong-uns datter, Kim Ju-ae.

Eksperter mener, at den unge pige er kørt i stilling som arvtager, men hendes køn kan være et problem. Foto: kcna Vis mere Eksperter mener, at den unge pige er kørt i stilling som arvtager, men hendes køn kan være et problem. Foto: kcna

De nordkoreanske medier omtaler hende ikke ved navn eller alder, men hun er tidligere blevet omtalt som den 'elskede', 'mest elskede' og nu 'respekterede' datter, skriver Korea Times.

Kim Jong-un menes at have tre børn, men når det er Kim Ju-ae, der på denne måde vises frem, er det et klart signal om, hvem der en dag skal overtage styret, mener en ekspert.

»I et land, hvor hvert billede og hvert budskab i medierne er koreograferet og tilrettelagt, signalerer billederne, der viser Kim Ju-ae i midten, tilsyneladende, at hun ikke bare er et af hans børn,« siger Cheong Seong-chang, der er senioranalytiker i Nordkorea ved Sejong Instituttiet.

Eksperten hæfter sig også ved, at titlen, som nu bruges om Kim Ju-ae, normalt kun bruges til at beskrive landets leder.

Nordkorea er glade for at vise deres militær frem. Foto: KCNA Vis mere Nordkorea er glade for at vise deres militær frem. Foto: KCNA

»I betragtning af dette er der ikke længere nogen tvivl om, at Kim Ju Ae er blevet udpeget som efterfølger til Kim Jong Un, og det er nødvendigt at være opmærksom på, hvordan dette vil påvirke Nordkoreas indenrigs- og udenrigspolitik på mellemlang og lang sigt, samt hvordan nordkoreanere vil acceptere arvefølgen af ​​fjerde generation.«

Det er da også tydeligt, at der er bånd mellem diktatoren og den unge pige, som på billederne fra paraden kan ses gå hånd i hånd og grine sammen.

Og det er noget relativt nyt, at den angivelige datter og arvtager vises frem. Først gang skete i slutningen af 2022, hvor Kim Jong-un havde hende med til en rigtig familieaktivitet, nemlig en missilaffyring af et interkontinentalt ballistisk missil.

På dette tidspunkt var det dog ikke alle eksperter, der så det som et udtryk for, at Kim Ju-ae ville blive arvtager. Der er nemlig ét stort problem ved Kim Ju-ae. Hun er hunkøn, og Nordkorea er i vid udstrækning er et mandsdomineret samfund, hvilket muligvis ville gøre det svært for befolkningen at acceptere en kvindelig arving.

Ifølge Kim Seok-Hyang, professor ved Ewha kvindeuniversitet, var Kim Jong-uns motivation for at frigive billederne af sig selv og Kim Ju-ae ikke at fremstille hende som en potentiel fremtidig leder, men at bruge det til politiske formål ved at fremstille sig selv som en faderlig skikkelse.

Allerede til sin otte års fødselsdag blev Kim Jong-un præsenteret for militæret som sin fars, Kim Jong-Il, arvtager.

Den nuværende diktator er tredje generation af Kim-styret, som begyndte i 1948 ved Kim Jung-uns bedstefar, Kim Il-sung.