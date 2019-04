Nordkoreas leder kalder forholdet til Trump for godt og er åben for nyt topmøde med færre ultimative krav.

Det var ultimative og urimelige krav, der førte til sammenbruddet i forhandlingerne mellem USA og Nordkorea, da de to landes ledere mødtes til topmøde i Vietnam i slutningen af februar.

Det siger Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i en tale til nationalforsamlingen lørdag. Det skriver Nordkoreas statslige nyhedsbureau, KCNA.

Kim understregede dog i talen, at forholdet mellem de to ledere fortsat er godt. Derfor er han også åben for at deltage i endnu et topmøde med Donald Trump.

Det sidste topmøde i Vietnams hovedstad, Hanoi, foregik over to dage og skulle være endt med en underskreven aftale om Nordkoreas atomprogram.

Men tidligt på andendagen blev mødet afbrudt, og de to ledere rejste hjem uden bindende aftale.

Ifølge USA endte topmødet uden resultater, fordi Nordkorea krævede, at samtlige økonomiske sanktioner mod landet skulle løftes.

