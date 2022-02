Tusindvis af fremmødte, taler og koordinerede eksplosioner af jord.

Lørdag blev en ekstraordinær ceremoni afholdt i en forstad til den nordkoreanske by Pyongyang, skriver flere medier heriblandt Euronews.

En ceremoni, der skulle symbolisere starten på et kolossalt byggeprojekt, der dækker over opførelsen af 10.000 boliger.

Og som blev præsenteret af ingen ringere end landets øverste leder, Kim Jong-un.

Byggeprojektet blev igangsat af koordinerede eksplosioner af jord. Foto: STR Vis mere Byggeprojektet blev igangsat af koordinerede eksplosioner af jord. Foto: STR

Tusindvis af byggearbejdere var mødt op for at deltage i fejringen, der blandt andet bød på koordinerede eksplosioner af jord.

Jublen over de kommende boliger skyldes blandt andet, at Nordkorea i mange år har haft problemer med at huse dets mange indbyggere.

I begyndelsen af 2021 blev befolkningen derfor – fra politisk hånd – lovet flere lejligheder.

Det langsigtede mål er at bygge i alt 50.000 nye boliger.

Videooptagelser fra ceremonien viser, at den fremmødte forsamling fortsat bærer mundbind udendørs.

På grund af covid-19 lukkede Nordkorea sine grænser i januar 2020. De er endnu ikke genåbnet.