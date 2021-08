Er Kim Jong-Un okay, eller er hans helbred under pres?

Det er der i hvert fald tale om, efter han er blevet spottet med et stort plaster på baghovedet under et officielt møde fredag.

På billeder fra mødet, kan man tydelig se det store plaster, men på andre billeder fra samme dag, ligner det, at plastret ikke længere sidder på, men at der i stedet er et stort sort mærke. Præcis samme sted.

Det har nu fået folk til at spekulere i, om Kim Jong-Un mon har været igennem en operation, eller om plastret dækkede for et sår. Det skriver New.com.au.

Her kan man tydeligt se plastret på Kim Jong-Uns baghovede. Foto: Scanpix/KCNA Vis mere Her kan man tydeligt se plastret på Kim Jong-Uns baghovede. Foto: Scanpix/KCNA

Det er svært af vide, for der er ikke blevet meldt noget officielt ud fra Kim Jong-Un.

Dagen efter, hvor Kim Jong-Un var til et andet arrangement, kunne man dog pludselig hverken se det sorte mærke eller plastret.

Der har dog længe været rygter om 37-årige Kim Jong-Uns helbred. Det har tidligere handlet om hans vægt. For et årti siden, da han overtog posten Nordkoreas regent, tog han meget på i vægt. Sidenhen har han dog tabt en del kilo. Mere end 18 kg, skulle det efter sigende være.

Og den svingende vægt skulle have givet Kim Jong-Un helbredsproblemer. Hvad der er sandt og falsk omkring helbredsproblemerne, ved vi dog ikke, for han melder ikke selv noget ud.