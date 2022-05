'Solidaritet til det russiske folks præstationer'.

Sådan lød det blandt andet i et lykønskningsbrev, som Nordkoreas leder Kim Jong-un sendte til præsident Vladimir Putin i anledningen af Ruslands Sejrsdag.

Det rapporterer det nordkoreanske og statsejede nyhedsbureau KCNA ifølge BBC.

I brevet sendt den 9. maj udtrykte han sit lands 'faste solidaritet' til Rusland.

Heri påpegede han, at Rusland grundlæggende sigter mod at 'eliminere' politiske og militære trusler fra 'fjendtlige styrker' for at 'beskytte landets værdighed, fred og sikkerhed'.

Den nordkoreanske leder udtrykte også troen på, at de 'strategiske og traditionelle venskabsrelationer' mellem de to lande fortsat ville styrkes og udvikle sig.

Nordkorea har for nylig fremhævet sine tætte bånd med Rusland og offentligt støttet Moskva over dets invasion af Ukraine.

I februar gav Nordkorea USA og Vesten skylden for krigen i Ukraine.