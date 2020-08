Så er det slut med at holde hund som kæledyr – i hvert fald, hvis man bor i Nordkoreas hovedstad.

Landets diktator, Kim Jong-un, har nemlig beordret hundene i Pyongyang konfiskeret. Han siger, at de repræsenterer en vestlig dekadence. Det skriver New York Post.

Men ejerne af kæledyrene mener, at de højst sandsynligt ender på en eller andens spisebord – stegt hund er stadig en delikastesse på de kanter.

Kim Jong-un udstedte allerede i juli ordren, om at hundene skal fanges.

I Sydkorea bliver der protesteret mod at spise hundekkød. Foto: KIM JAE-HWAN

Han hævder, at de er en del af en trend, der er kommet til landet, fortæller en kilde til den engelsksprogede version af Chosun Ilbo – en sydkoreansk avis.

Almindelige folk holder svin og andre dyr, men de højtstående officerer og de velhavende borgere ejer hunde som kæledyr, og det udløser en del fortørnelse blandt de lavere klasser i samfundet, siger den anonyme kilde:

»Foreløbig har myndighederne indentificeret de huse, der har en hund som kæledyr. De tvinger folk til at opgive dem, eller konfiskerer dem med magt, og skyder dem.«

En sydkoreansk kvinde skærer hundekød op for studerende i en af de fineste restauranter i Seoul på dette arkivfoto fra 2002. Foto: KIM JAE-HWAN

Mens det undertrykkende regime siger, at de vil have hundene fanget for at stoppe den kapitalistiske ekstravagance i Pyongyang, mistænker hundeejerne at initiativet hænger sammen med Nordkoreas mangel på fødevarer.

Det – sammenholdt med tilbøjeligheden til at spise hundekød – betyder ifølge dem, at det er lavet for at skaffe føde til masserne.