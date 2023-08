Det er ikke så tit, at Nordkoreas diktator Kim Jong-un viser sig i offentligheden.

Men når han gør, er det ofte på lettere spektakulær vis.

Dette er også tilfældet den her gang, hvor han har været på turné rundt til sit lands våbenfabrikker.

Og billeder, som Nordkoreas statsmedie KCNA har frigivet, viser, at diktatoren ikke nøjedes med at blive vist rundt.

Diktatoren fik også delt instruktioner ud til fabriksmedarbejderne, lyder det fra Nordkoreas statsmedie. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Han greb selv til våben og afprøvede en riffel.

Oveni dette gav han angiveligt instrukser til fabriksmedarbejderne på et kompleks, der producerer 'strategiske krydsermissiler og ubemandede angrebsfly'.

Besøgene stod på i hele tre dage fra torsdag til lørdag.

Ifølge CNN er besøget og frigivelsen af billederne næppe et tilfælde. Det sker nemlig i en periode med øgede spændinger på den koreanske halvø, og det kan derfor være et nordkoreansk forsøg på at vise sin militære kapacitet.

Også i maj fremviste landet sine våben. Dette skete ved den store parade, som Nordkorea hvert år afholder for at markere Koreakrigens våbenhvile. En dag, som i Nordkorea bliver kaldt for 'sejrsdagen', på trods af at krigen endte med stilstand, og at Korea blev delt mellem nord og syd.

39-årige Kim Jong-un har været Nordkoreas leder siden sin fars død i 2011.