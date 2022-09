Lyt til artiklen

Kim Jong-un slog fast, at han ikke bøjer sig for nogen.

»Vores lands status som atommagt er uigenkaldelig,« sagde han.

Ordene faldt i nat i forbindelse med en gennemgribende ændring af Nordkoreas allerede særdeles omdiskuterede atomvåbenprogram. Det har det statslige nordkoreanske KCNA meldt ud.

Her lød det i den forbindelse fra landets ubestridte leder, at man »aldrig vil opgive« sine atomvåben – samt at landet heller aldrig kommer til at forhandle om atomnedrustning.

Omvendt lød det fra Kim Jong-un, at atomvåben repræsenterer landets »værdighed, krop og absolutte magt«.

Samtidig gør den nye lovgivning det nu muligt for Nordkorea at benytte sig af »forebyggende« brug af atomvåben, hvis landet føler sig truet – altså reelt set er der dermed givet grønt lys til at slå først.

Tidligere har det lydt, at man kun vil beholde sine atomvåben, indtil andre lande nedrustede deres atomvåben. Det har også lydt, at man ikke vil bruge dem præventivt mod ikke-nukleare stater.

»Så længe, der eksisterer atomvåben på Jorden, imperialisme og anti-nordkoreanske agendaer i USA og hos deres allierede, vil vores vej mod at styrke vores atomvåben aldrig stoppe,« sagde Kim Jong-un i nat.

Kim Jong-un tiljubles. Foto: kcna Vis mere Kim Jong-un tiljubles. Foto: kcna

Til stort bifald fra parlamentet.

Til CNN siger Yang Moo-jin, der er professor ved Universitet for nordkoreanske studier i sydkoreanske Seoul, at den skærpede atomlovning kunne tyde på, at man i Nordkorea vil styrke sine bånd til Rusland og Kina.

Han kalder det samtidig for et »betydeligt« skridt.