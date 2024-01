To kvinder i beton – næsten 30 meter høje – står uden for Nordkoreas hovedstad Pyongyang.

Genforeningsmonumentet symboliserer håbet om fred, forsoning og genforening med broderfolket i syd, og står på motorvejen ned til grænsen til Sydkorea.

Eller stod – rettere sagt.

At dømme efter satellitfotos fra det ellers så hermetisk lukkede land er det gigantiske bygningsværk nemlig blevet jævnet med jorden.

Her ses monumentet i 2005 under fejringen af den årlige national dag i Nordkorea. (Arkivfoto) Foto: Yuri Maltsev/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skriver flere medier, blandt dem Reuters, CNN, AP og TV 2.

Monumentet er efter alt at dømme blevet ødelagt få dage efter, at regimets leder, Kim Jong-un, kaldet det 'en øjebæ.'

»Vi bør også fuldstændig fjerne øjenbæen Det Nationale Genforeningsmonument, der står ved den sydlige indfaldsvej til vores hovedstad, Pyongyang,« sagde han ifølge den statslige avis Rodong Sinmun.

I en tale 15. januar understregede han, at en fredelig genforening med Sydkorea ikke længere er mulig.

satellite imagery suggests north korea s unification arch has been torn down



kim jong un wanting to completely eliminate public s idea of a friendly future with the south pic.twitter.com/LwPgSkvhjJ — ian bremmer (@ianbremmer) January 23, 2024

Her varslede han også en ændring af forfatningen, så der ikke længere står noget om at arbejde frem mod 'en fredelig genforening.'

I stedet for at blive omtalt som landsmænd, er sydkoreanerne nu udråbt som 'en primær fjende og ufravigelig hovedfjende.'

I den forbindelse krævede diktatoren også, at alle symboler på fred med Sydkorea skulle fjernes.

Nyhedsbureauet Reuters understreger dog, at man ikke fra officielt hold har fået bekræftet, at monumentet er blevet ødelagt.

Det var Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, der indviede monumentet i 2001.

Spændingerne mellem de to lande på den koreanske halvø er taget til det seneste år. Nordkoreanerne har testet en lang række missiler, mens sydkoreansk og amerikansk militær har afholdt flere militærøvelser.