I sommeren 2018 sad Donald Trump og Kim Jong-un i et forhandlingslokale i Singapore til et verdenshistorisk møde. I samme lokale var en række af deres rådgivere.

Blandt dem var Trumps loyale presserådgiver Sarah Huckabee Sanders. Hun giver nu et forbløffende og spektakulært indblik i mødet, som blandt andet førte til, at hun fik besked på at »tage en for holdet« i vendingens mest grove forstand.

Det sker i bogen 'Speaking for Myself', der udkommer om en uge, og som avisen The Guardian har læst og citeret fra.

I lokalet talte Trump og Kim Jong-un om alt mellem himmel og jord.

Sarah Huckabee Sanders er en af Donald Trumps loyalte støtter.

På et tidspunkt gav Trump Kim Jong-un en tic tac-pastil – og skyndte sig så at forsikre ham om, at det ikke var en giftpille. De sad også og talte om fodbold.

Og så kiggede Sarah Huckabee Sanders op fra sine noter.

»Kim stirrede direkte på mig. Vi fik direkte øjenkontakt, og Kim nikkede til mig og blinkede med øjet. Jeg var lamslået. Jeg skyndte mig at se ned og fortsatte med at tage noter,« skriver Sarah Huckabee Sanders og uddyber:

»Det eneste, jeg kunne tænke, var: 'Hvad skete der lige der? Kim Jong-un har vel ikke lige specifikt bemærket mig?'«

Episoden blev ved med at dukke op i Sarah Sanders' tanker, så da de var på vej til lufthavnen i præsident Trumps limousine, fortalte hun Trump og hans daværende stabschef John Kelly om den lidt mærkelig episode.

Det fik de to mænd til at gå i selvsving.

»Kim Jon-un lagde an på dig! Det gjorde han! Han fucking lagde an på dig!« citerer Sarah Huckabee Sanders Donald Trump for at sige.

John Kelly gik skridtet videre.

Donald Trump og John Kelly grinede af Sarah Huckabee Sanders' oplevelse med Kim Jong Un.

»Nå, Sarah, det afgør jo sagen. Du skal tilbage til Nordkorea og tage en for holdet! Din mand og dine børn vil savne dig, men du bliver en helt i dit land!«

En kommentar, som relativt eksplicit var en opfordring til, at Sarah Huckabee Sanders skulle rejse til Nordkorea og imødekomme Kim Jong-uns interesse.

Sanders skriver dog, at ordene fra de to mænd faldt, mens de skreg af grin, og indikerer kraftigt, at der var tale om en joke.

Sarah Huckabee Sanders fik dog stoppet optrinnet med ordene:

Donald Trump og Kim Jong Un i DMZ i 2019.

»Stop nu, hr.«

Til forskel for et hav af andre bøger om Donald Trump – skrevet af tidligere ansatte i regeringen og sågar hans familiemedlemmer – er Sarah Huckabee Sanders' bog ikke én lang nedsabling af Trump.

Hun bakker generelt op om ham – også i bogen.

The Guardian mener dog, at episoden i Nordkorea – og andre små situationer, hvor Trumps opførsel mildest talt beskrives som værende mandschauvinistisk eller decideret grov – kan blive et problem for ham under den kommende valgkamp.

Det er ikke sikkert, at de kvindelige vælgere vil være specielt imponerede over Trumps opførsel – især ikke når den er gengivet af en kvinde, som er dybt kristen, og som ovenikøbet er loyal tilhænger af præsidenten.