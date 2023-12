Nordkorea har ifølge landet selv opsendt sin første militære satellit, der skal overvåge USA og Sydkorea.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har kigget på satellitbilleder af Det Hvide Hus, Pentagon, det amerikanske militærs hovedkvarter, og en række af USA's hangarskibe.

Det fortæller det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA sent mandag aften dansk tid.

Nyheden kommer, efter at Nordkorea i sidste uge sagde, at landet havde opsendt sin første militære satellit.

Satellitten skal ifølge Nordkorea selv bruges til at overvåge amerikanske og sydkoreanske militære udviklinger.

De hangarskibe, Kim Jong-un har kigget på, ligger til ved flådebasen Norfolk i den amerikanske delstat Virginia.

Desuden har han ifølge KCNA kigget på satellitbilleder af Andersen Air Force Base i det amerikanske territorie Guam samt et amerikansk skibsværft og en flådebase i Norfolk og Newport ved Rhode Island, hvor fire atomdrevne amerikanske hangarskibe og et britisk hangarskib ligger til.

USA og Sydkorea, der har et tæt militært samarbejde, har fordømt Nordkoreas satellitopsendelse som værende et brud på FN's Sikkerhedsråds resolutioner om brugen af ballistiske raketter.

Embedsmænd fra Sydkorea har udtalt, at satellittens funktioner ikke kan bekræftes, eftersom at Nordkorea ikke har udgivet billeder af teknologien.

Teknisk set er de to lande stadig i krig, da Koreakrigen, som varede mellem 1950 og 1953, blot blev afsluttet med en våbenhvile.

Koreakrigen endte med oprettelsen af DMZ, som er et fire kilometer bredt bælte mellem Nord- og Sydkorea - to kilometer på hver side af den formelle grænse.

Våbenhvilen blev aldrig fulgt op af en formel fredsslutning, og derfor er der fortsat spændinger mellem parterne den dag i dag.

Efter nyheden om sidste uges satellitopsendelse har Nord- og Sydkorea ophævet en fælles militære aftale, der skulle mindske de militære spændinger mellem de to lande.

Den blev indgået i 2018 og betød blandt andet, at det var forbudt for parterne at udstationere bevæbnede soldater ved DMZ.

Nordkorea har prompte reageret på aftalens ophævelse, og mandag kom det frem, at landet har udstationeret soldater og tunge våben ved grænsen til Sydkorea.

/ritzau/Reuters