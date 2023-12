Man kan tydeligt se tåren glide ned ad Kim Jong-uns højre kind.

I salen græder mange kvinder sammen med den nordkoreanske diktator.

Scenen er fra den nyligt afholdte 'Mødrenes konference' i Pyonyang, hvorfra Nordkoreas statslige nyhedsbureau har frigivet en kortere video. Den kan du se i toppen af artiklen.

Her kan man se Kim Jong-un græde i forbindelse med sin tale, hvori han opfordrede de nordkoreanske kvinder – mødre – til at få flere børn.

»At forhindre et fald i fødselstallet og sørge for god børneomsorg er opgaver for os allesammen, og vi bør løse dem med vores mødre,« lød det fra Kim Jong-un.

Det skal siges, at sådanne stort anlagte seancer ofte er gennemplanlagt og - koreograferet.

I så fald udfylder Kim Jong-un sin rolle som berørt landsfader på imponerende vis.

For han græder tydeligt i videoen, hvor han også tørrer sin øjne med et lommetørklæde.

I forbindelse med 'Mødrenes konference' kan man også se salen give ham en bragende og langvarig klapsalve.

Den berørte – i hvert fald udadtil – diktator sagde også:

»Jeg tænker også tit på mødre, når har jeg det svært i arbejdet med partiet og staten.«

Det er i øvrigt kun få dage siden, at den russiske præsident, Vladimir Putin, også kom med en tilsvarende bøn til de kvindelige indbyggere.

»Mange af vores bedstemødre og oldemødre havde syv, otte eller endnu flere børn. Lad os holde fast i og genoplive disse fremragende traditioner,« lød det i en tale.