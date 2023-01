Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tv-billederne viste det med al ønskelig tydelighed:

Den før så magtfulde general sad på forreste række med bøjet hoved, mens andre medlemmer af den militære ledelse rakte hænderne op for at vise deres enighed med Kim Jong-Un.

Kort tid efter fangede kameraet igen generalens plads.

Denne gang var den tom.

North Korea has sacked Pak Jong Chon, the second most powerful military official after leader Kim Jong Un, state media reported https://t.co/NXBNFHx0E1 pic.twitter.com/lN8Oj6cTqY — Reuters (@Reuters) January 2, 2023

En af Nordkoreas højeste placerede militærfolk er blevet smidt på porten.

Diktatoren Kim Jong-Un har efter alt at dømme fyret general Pak Jong-Chon – som var den næstmest magtfulde militærperson.

Det skriver blandt andre Reuters og CNN, som citerer statslige medier i det ellers så hermetisk lukkede land.

Pak Jong-Chon var rangerede lige efter diktatoren selv i magthierarkiet.

North Korea has fired Pak Jong Chon, the second most powerful military official after leader Kim Jong Un, state media reported. https://t.co/5kS8tpw6MY — CNN International (@cnni) January 2, 2023

Han var næstformand for den centrale militærekommision i det regerende arbejderparti i landet og sekretær for partiets centralkomité.

I stedet er Ri Yong Gil sat ind på posten lige under Kim Jong-Un.

Der er ikke blevet givet nogen forklaring på fyringen.

Styret i Pyongyang er kendt for at skifte ud på lederposter med jævne mellemrum, og festlighederne omkring nytåret bliver ifølge CNN ofte brugt til at annoncere rokader eller andre større politiske beslutninger.

På de seneste officielle billeder af Kim Jong-un optræder Pak Jong-Chon heller ikke som vanligt.

En ekspert udtaler til Sky News, at fyringen kan skyldes noget, han kalder 'svigt i sikkerhedsoperationer.'