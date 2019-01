Under et møde med Kinas præsident bekræftede Nordkoreas leder, at man fortsat ønsker atomafrustning.

Et nyt topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, skal producere resultater, der lever op til det internationale samfunds forventninger.

Sådan lyder meldingen fra netop Kim Jong-un, der i disse dage er på statsbesøg i Kina.

Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, ifølge Reuters.

Forhandlingerne om Nordkoreas atomvåben er i de senere måneder gået i stå. Ikke siden Donald Trump og Kim mødtes ved et topmøde i Singapore i juni sidste år, har der været meningsfulde fremskridt.

Ifølge Xinhua håber den nordkoreanske leder, at særligt Vesten og de asiatiske allierede Japan og Sydkorea vil tage landets "rimelige bekymringer" seriøst og "fremme en omfattende løsning" i konflikten mellem Nordkorea og dets naboer.

Under et møde i Beijing med Kinas præsident, Xi Jinping, onsdag bekræftede begge ledere deres ambition om en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Torsdag melder nordkoreansk stats-tv ifølge nyhedsbureauet AFP, at Kim Jong-un under sin tur i Beijing også udtrykte frustration over det "dødvande", der er opstået siden mødet i Singapore.

- Vores grundlæggende ønske er fortsat at forfølge en fredelig løsning gennem dialog, siger Kim Jong-un efter mødet ifølge det nordkoreanske statslige nyhedsbureau KCNA.

Under topmødet i Singapore blev Donald Trump og Kim Jong-un enige om at arbejde for atomafrustning. Men der er efterfølgende opstået stor tvivl om, hvad det konkret betyder.

USA kræver, at Nordkorea skrotter sit arsenal af atomvåben. Ellers vil man fortsætte med økonomiske sanktioner.

Trump har udlagt sit første møde med Kim som en stor diplomatisk sejr.

Den nordkoreanske leder sagde senest i sin nytårstale, at han er klar til at mødes med Donald Trump igen "når som helst".

Han advarede dog samtidig præsidenten mod at opretholde de økonomiske sanktioner mod styret.

USA og Nordkorea har siden Koreakrigen fra 1950 til 1953 været bitre modstandere. Officielt er de to lande stadig i krig, da der ikke er indgået en formel fredsaftale.

USA fastholder i dag en massiv militær tilstedeværelse i nabolandet Sydkorea.

/ritzau/