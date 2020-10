Styret i Nordkorea gentager, at der ikke er corona i landet og giver socialismen æren.

Ved en fejring af det nordkoreanske kommunistpartis 75-årsfødselsdag erklærer landets leder, Kim Jong-un, at der ikke er et eneste coronatilfælde i Nordkorea - og at det ikke havde været muligt uden socialismen i landet.

Det viser optagelser fra fejringen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ud over en tale fra Kim Jong-un viser optagelserne også en natlig militærparade, hvor våben og soldater vises frem om natten for toppen af det nordkoreanske samfund.

Fordi Nordkorea er så lukket, er det ifølge Reuters svært at verificere, hvorvidt Kim Jong-un taler sandt. Både USA og Sydkorea har begge offentligt erklæret sig tvivlende på, at Nordkorea er gået helt fri af coronasmitte.

Styret i Nordkorea har dog flere gentaget netop budskabet om de nul tilfælde i Nordkorea.

Og ved militærparaden var der heller ingen tiltag for at inddæmme eventuel smitte. Hverken soldater eller gæster til paraden bar mundbind eller gjorde noget særligt for at holde afstand, beretter Reuters.

Samtidig brugte Kim Jong-un sin tale til at give en beretning om Nordkoreas hensigter.

- Vi vil fortsætte med at styrke vores militær til selvforsvar og afskrækkelse, siger Kim Jong-un ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han sagde ifølge nyhedsbureauet Reuters også, at landets oprustning ikke var rettet mod noget land.

