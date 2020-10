I denne weekend holdt Nordkoreas leder, Kim Jong-un, tale under en militærparade i Nordkorea.

Her så man en helt ny side af den nordkoreanske leder.

Det skriver Dagbladet.

Under talen måtte han tage brillerne af og tørre en tåre væk fra øjnene, da han undskyldte for sin håndtering af corona.

Mens han talte om den vanskelige situation i landet på grund af coronapandemien, og de internationale sanktioner mod landet, undskyldte han.

»Vores folk har givet mig tillid så højt som himlen og så dybt som havet, men jeg har ikke altid været i stand til at leve op til dette tilstrækkeligt. Jeg er meget ked af det,« sagde han ifølge Korea Times.

Herefter hædrede han sin far og bedstefar, der tidligere har ledt landet.

»Selvom jeg har fået tillid til at lede dette land og til at opretholde visionen for Kim Il-sung og Kim Jong-il, har min indsats og min ærlighed ikke været nok til at slippe af med de vanskeligheder, vores folk har,« fortæller Kim Jong-un.

Nordkorea har igennem en lang årrække været udsat for hårde sanktioner fra store dele af resten af verden. En af årsagerne er, at de nægter at nedruste deres atomvåben.

Under militærparaden blev landets nyeste interkontinentale ballistiske missiler også vist frem.

Ifølge mediet 38 North kan missilet ramme alle steder på det amerikanske fastland.