Missiler og kampvogne var erstattet af vin og kød, da Kim Jong-Un modtog en delegation på 10 ledere fra Sydkorea i den nordkoreanske hovedstad tirsdag.

For første gang i lang tid modtog den nordkoreanske diktator, Kim Jong-Un, og hans kone, Ri Sol Ju, der sad ved diktatorens side, en regeringsdelegation fra nabolandet mod syd, hvor blandt andre den sydkoreanske spionchef, Suh Hoon og den nationale sikkerhedschef, Chung Eui-yong, deltog.

Mødet foregik i omkring fire timer tirsdag under en middag i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang. Mødet regnes som et gennembrud i forholdet mellem de to lande efter et halvt år præget med stor frygt som følge af blandt andet en atomprøvesprængning foretaget af Nordkorea i september.

Ingen medier fik lov til at fotografere den historiske middag, men billeder fra statslige koreanske medier viser en tilsyneladende glad Kim Jong-Un, der hilser på gæsterne fra syd.

North Korean leader Kim Jong Un greets Chung Eui-yong, head of the presidential National Security Office, in Pyongyang, North Korea, March 6, 2018. The Presidential Blue House/Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. SOUTH KOREA OUT.NO RESALES.NO ARCHIVE. Foto: HANDOUT North Korean leader Kim Jong Un greets Chung Eui-yong, head of the presidential National Security Office, in Pyongyang, North Korea, March 6, 2018. The Presidential Blue House/Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. SOUTH KOREA OUT.NO RESALES.NO ARCHIVE. Foto: HANDOUT

epa06583753 A photo released by the North Korean Central News Agency (KCNA), the state news agency of North Korea, shows North Korean leader Kim Jong-un (C) walking with Chung Eui-yong (R), the head of the South Korean presidential National Security Office, and members of the South Korean delegation during their meeting in Pyongyang, North Korea, 05 March 2018 (issued 06 March 2018). The ten-member South Korean delegation, led by Chung, met North Korean leader Kim Jong-un on the same day after arriving in the North Korean capital on a mission to broker denuclearization talks between the North and the United States. EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY Foto: kcna epa06583753 A photo released by the North Korean Central News Agency (KCNA), the state news agency of North Korea, shows North Korean leader Kim Jong-un (C) walking with Chung Eui-yong (R), the head of the South Korean presidential National Security Office, and members of the South Korean delegation during their meeting in Pyongyang, North Korea, 05 March 2018 (issued 06 March 2018). The ten-member South Korean delegation, led by Chung, met North Korean leader Kim Jong-un on the same day after arriving in the North Korean capital on a mission to broker denuclearization talks between the North and the United States. EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY Foto: kcna

Blomster i stedet for missiler

Bordet, som de 12 koreanere sad om, var dekoreret med en lyserød dug, og der stod blomster og en figur med galoperende heste på middagsbordet. Rødvin, koreanske drikkevarer og fisk blev blandt andet serveret for værterne og gæsterne.

Og borddækningen står netop i skarp kontrast til, hvad Kim Jong-Un viste frem til statsmedierne tilbage i juli måned, da diktatoren havde inviteret sine våbenforskere til middag for at fejre udviklingen af, at Nordkoreas atomvåben nu kunne nå USA.

Dengang var bordet dekoreret af missiler og kampvogne. Men militærobjekterne var altså slet ikke til at se på tirsdagens møde.

»Middagen skred frem i en varm atmosfære, som flommede over med følelser af medborgerskab,« hedder det i en udmelding fra det nordkoreanske nyhedsmedie KCNA.

Mødet mellem de højtstående mennesker fra den sydkoreanske regering og Kim Jong-Un kan være endnu et skridt på vejen mod et møde mellem den nordkoreanske diktator og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in. Hvis et møde mellem de to sker, vil det være første gang siden 2007, at de øverste ledere fra de to lande mødes.

»De to parter opnåede en tilfredsstillende aftale om fremtidige planer,« fortæller KCNA videre.

Den koreanske halvø har været delt i snart 70 år, og de to lande har formelt aldrig afsluttet krigen, som endte i en våbenhvile i 1953.