Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Den forbudte by' i hovedstaden Pyongyang er en fæstning i centrum byen.

Det er her regeringens hovedkvarter ligger, og hvor landets diktator, Kim Jong-un, har kontor.

Som Vesten og USAs ærkefjende har Kim Jong-un god grund til at optimere sikkerheden i byen, hvor hans tætteste allierede arbejder og lever.

Det samme gælder for hans egen sikkerhed.

De seneste år er 'Den forbudte by' blevet udvidet og har undgået flere store byggeprojekter.

Det skete både i 2019, hvor mange vinduer på høje etagebygninger blev mørklagt af sikkerhedsårsager, og igen i 2020.

Nu viser nye satellitfotos igen byggeaktivitet i byen. Det skriver hjemmesiden NK Leadership Watch, som monitorerer Nord Korea.

Dets mange analyser er lavet af Michael Madden, som er en anerkendt ekspert på området.

Foto: Google Earth, B.T. Vis mere Foto: Google Earth, B.T.

Michael Madden mener, at de nye satellitfotos blandt andet afslører færdiggørelsen af en række nye luksusvillaer i byen.

Helt præcist peger han på otte nye villaer. De kan bruges som boliger for højtstående embedsfolk, men kan også have andre funktioner.

Årsagen kan ifølge Madden meget vel også være en del af en såkaldt 'panikstrategi' fra Kim Jong-un.

For diktatoren lever formodentlig med en konstant frygt for et snigmord begået af politiske modstandere eller vestlige aktører.

Skulle det ske, så tjener de nye huse som forvirring for fjenden, da det besværliggør opgaven med at lokalisere Kim Jong-un.

Til den engelske avis Metro forklarer Madden, at denne paranoia for angreb også kendes fra den første kejser af Kina.

»Qin Shi Huang – den første kejser af Kina – skulle have sovet et nyt sted hver nat for at undgå snigmord.«