Kim Jong-un trækker fronterne klart op.

»Vores hær bør støt intensivere krigsøvelserne med det formål hurtigt at kunne forbedre kampkapaciteten til det perfekte krigsberedskab,« siger han.

De bombastiske ord fra den nordkoreanske leder er ifølge nyhedsbureauet Reuters faldet onsdag i forbindelse med et besøg på en militærbase i den vestlige del af landet.

Udtalelserne kommer fra det statslige, nordkoreanske nyhedsbureau KCNA, der også har videregivet billeder fra Kim Jong-uns besøg.

Soldaterne og deres øverste leder poserer. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Soldaterne og deres øverste leder poserer. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Her kan man blandt andet se ham – iført sin sædvanlige sorte læderjakke – blive vist rundt og posere med soldater, der også tiljubler deres øverste chef.

Man kan også se Kim Jong-un selv håndtere skydevåben.

Besøget på den nordkoreanske base, der ikke er nærmere identificeret, kommer kun få dage efter, at naboen Sydkorea har indledt en stor fælles øvelse med USA – blandt med fokus på et forsvar mod et eventuelt nordkoreansk atomangreb.

Fra Nordkoreas side har der allerede lydt voldsom kritik af aktiviteterne, der varer i hele 11 dage, og nu er Kim Jong-un altså selv trådt i marken.

Kim Jong-un sigter med et gevær. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Jong-un sigter med et gevær. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

KCNA har rapporteret, at han inspicerede tropperne, mens de udførte krigssimulerende øvelser.

»Militæret skal dynamisk indlede en ny storhedstid ved at intensivere forberedelserne til krig i overensstemmelse med, hvad den aktuelle situation kræver,« sagde han også på militærbasen.