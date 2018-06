Tirsdag mødes Kim Jong-un og Donald Trump, og mandag har Kim Jong-un leget turist i mødebyen Singapore.

Singapore. Nordkoreas leder er yderst sjældent i udlandet, og han rejser i hvert fald ikke så meget som den amerikanske præsident.

Mandag har Kim Jong-un været turist i Singapore, hvor han tirsdag morgen lokal tid mødes med USA's præsident, Donald Trump.

De to skal tale sammen på en ferieø i Singapore, efter at det historiske møde med de store internationale forventninger er blevet aflyst og siden bekræftet igen.

Kim menes at have opholdt sig på sit hotel, siden han søndag blev modtaget af premierminister Lee Hsien Loong.

Den nordkoreanske leder blev sent mandag set smilende, da han gik ud til sin ventende limousine.

Kim Jong-un, som er uddannet i Schweiz, har ikke forladt sit land siden 2011 - bortset fra besøg i Kina og kortvarigt på den sydkoreanske side af grænsen til Sydkorea.

Mandag greb han så chancen for at se noget nyt. Han besøgte en park med futuristiske installationer - Gardens by the Bay - i Singapore. Her kan man se verdens største glasdrivhus og det største indendørs vandfald.

/ritzau/Reuters