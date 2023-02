Lyt til artiklen

I Nordkorea er de vant til at modtage ordrer oppefra. Denne gang kommer der ordre om at skifte navn hurtigst muligt, hvis man hedder Kim Ju-ae.

Navnet må nemlig, ifølge Radio Free Asia, fremover kun anvendes af den 12-årige pige, der er datter af landets ubestridte leder Kim Jong-un.

I begyndelsen af februar skulle alle, der har en Kim Ju-ae i familien, have fået en uge til at ændre navnet.

Ingen har dog haft mulighed for at undgå sammenfaldet, da navnet på lederens datter aldrig har været officielt. Navnet kendes kun, fordi den tidligere basketball-legende, Dennis Rodman, fortalte det, da han mødte pigen tilbage i 2013.

Befalingen om at skifte navn ses som et tegn på, at Kim Ju-ae indtager en vigtig rolle i Nordkorea. Tre gange tidligere er der blevet udstedt ordrer om navneforbud, men det har alle tre gange været ved ledere, hvor kun én måtte hedde henholdsvis Il Sung, Jong Il og Jong Ul.

På det seneste har Kim Jong-un da også vist datteren frem ved flere offentlige lejligheder.

Den 18. november 2022 tog han hende for første gang med på arbejde, da de sammen overværede affyringen af et testmissil. Siden har hun deltaget i blandt andet to affyringer sammen med farmand og været med til en banket for højtstående militærfolk.

Det er uvist hvor mange nordkoreanere, der nu har været nødt til at skifte navn.