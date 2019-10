Han har været korrespondent i Mellemøsten, USA og England. Ja, Kim Bildsøe fra DR har været vidt omkring i sit liv, og han har prøvet en del.

Lige nu bor Bildsøe i London, hvor han de seneste mange måneder har dækket brexit, som han kalder for det mest interessante, han har prøvet i sin tid som korrespondent.

Det er selvom, at Bildsøe dækkede World Trade Center-angrebet i USA i 2001. Han har været korrespondent i USA ad to omgange, og det var planen, at han skulle tilbage dertil igen.

Men kæresten, Divya Das, der er korrespondent på TV 2, foreslog London, og derfor er han nu der. I et interview med Danmarks Journalistforbund fortæller Bildsøe, at forholdet går godt, selvom de er konkurrenter.

Kim Bildsøe danner par med Divya Das fra Tv2, og de snakker aldrig om arbejde derhjemme. Foto: Bax Lindhardt

Han fortæller, at de aldrig snakker arbejde i privaten. De taler af og til om brexit, men aldrig om historier, de laver. Derudover har de kontor forskellige steder.

I løbet af sine år i London har Kim Bildsøe lært den engelske presse at kende, og han er blevet skuffet over den. Han kalder den ringe.

»Det er ikke journalistik, man laver her. Der er journalistiske elementer, men overordnet set leverer aviserne kun holdninger. Selv en gammel hæderkronet avis som The Telegraph er blevet til en peptalk for de konservative i Storbritannien, og den mere venstreorienterede avis The Guardian skriver stor set aldrig kritisk om EU.«

I interviewet fortæller Bildsøe, at han ser de samme tendenser i den danske avisbranche, hvor tingene bliver blandet sammen, men slet ikke i så høj grad, som tilfældet er i England.

Kim Bildsøe har været korrespondent i Mellemøsten, USA og England i hans liv. Foto: Torkil Adsersen

Kim Bildsøe lægger ikke skjul på, at han elsker sit arbejde, men det kommer alligevel i anden række. Venner, familie og kæresten kommer først.

Til næste år skal han og Das hjem til Danmark, fordi der gået fire år, og går der mere end fire år, bliver samtalerne med vennerne 'kan du huske dengang?', og det ønsker han på ingen måde.

Grundet sit arbejde er Bildsøe hverken for eller imod brexit, men han tror, at EU vil komme til at savne Storbritanien.

Kim Bildsøe er 56 år og har været ansat på blandt andet Dagbladet Information og DR i løbet af sin karriere.