Vi har nedkæmpet Isis, min eneste grund til at være i Syrien, siger Trump, som ifølge kilder vil ud af Syrien.

Trump-administrationen overvejer at trække alle amerikanske soldater ud af Syrien. Det oplyser flere unavngivne embedsmænd til en række amerikanske medier.

En forsvarskilde siger til Washington Post, at beslutningen er taget, og at det vil ske hurtigst muligt.

Andre kilder siger til Reuters, at der endnu ikke er sat en dato på, hvornår tilbagetrækningen skal ske.

Oplysningen er ikke bekræftet officielt, og det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra Det Hvide Hus eller fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

Præsident Donald Trump har før ytret ønske om at trække de over 2000 amerikanske soldater, der i dag befinder sig i Syrien, hjem.

- Vi har nedkæmpet Isis i Syrien - min eneste grund til at være der under Trump-præsidentskabet, skriver han på Twitter med brug af en forkortelse for Islamisk Stat.

Trump har flere gange sat spørgsmålstegn ved, om USA får tilstrækkeligt ud af de dyre og farlige militærmissioner i udlandet.

Forsvarsminister Jim Mattis og andre højtstående embedsmænd er uenige med Trump.

De mener, at USA ikke bør forlade Syrien, før en fredsaftale er underskrevet.

Desuden mener Mattis og andre, at USA fortsat skal have en militær tilstedeværelse i Syrien for at sikre, at Islamisk Stat ikke kommer igen.

Den militante gruppe er så godt som nedkæmpet, men har stadig kontrol over enkelte små lommer i Syrien.

USA har lidt over 2000 soldater i Syrien. De fleste af dem er specialstyrker, der arbejder sammen med den kurdiske og arabiske alliance Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Det årelange samarbejde mellem USA og SDF har ført til, at Islamisk Stat er nedkæmpet i Syrien. Men det har vakt vrede i Tyrkiet, der betragter de kurdiske styrker som en forlængelse af det terrorstemplede PKK i Tyrkiet.

/ritzau/Reuters