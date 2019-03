Militærøvelser tæt på Nordkorea er dyre, mener Trump. Nu bliver de droppet, siger flere amerikanske kilder.

USA og Sydkorea vil indstille deres store fælles militærøvelser, siger amerikanske forsvarskilder.

Det ses som en betydelig indrømmelse til Nordkorea, hvor de storstilede øvelser i Sydkorea blev set som stærkt provokerende.

Meddelelsen kommer, efter at et møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas øverste leder, Kim Jong-un, endte uden en aftale på sikkerhedsområdet.

Det er uklart, om USA's og Sydkoreas store fælles øvelse, der kaldes Foal Eagle, suspenderes, eller om den helt stoppes.

Amerikanske embedsmænd siger ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, at USA's forsvarsministerium, Pentagon, har besluttet at droppe dem permanent.

Andre kilder siger til nyhedsbureauet Reuters, at øvelserne vil blive begrænset. I stedet for den store Foal Eagle, hvor der deltager et par hundrede tusinder soldater, vil der blive holdt mindre øvelser.

I de seneste år har op mod 200.000 sydkoreanske soldater og 30.000 amerikanske soldater deltaget i øvelserne. USA har omkring 28.500 soldater i Sydkorea.

Der ventes en officiel meddelelse i de kommende dage, siger kilderne.

Sidste år suspenderede Trump øvelserne. Det skete med henvisning til de enorme omkostninger og for at dæmpe spændingerne mellem USA og Nordkorea.

På en pressekonference torsdag talte Trump igen om, hvor dyrt det er for USA at holde disse øvelser.

- Jeg sagde til generalerne, at ja, det er sjovt at holde øvelse og det er rart og de spiller krigsspil. Og jeg siger ikke, at det ikke er nødvendigt, for det er det på en måde, men på andre måder er det ikke. Og det er meget, meget dyrt, sagde præsidenten.

Nyheden om, at øvelserne vil blive indstillet, vækker kritik af Trump. Hans politiske modstandere mener, at han forærer Nordkorea en sejr uden at få noget igen.

- Hvorfor forhandle med USA, når det giver indrømmelser gratis?, tweeter Abraham Denmark, som er en tidligere topembedsmand i Pentagon under præsident Barack Obama.

/ritzau/dpa