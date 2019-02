Der skal ifølge kilder ligge et udkast til en løsning på bordet ved handelssamtalerne mellem Kina og USA.

USA og Kina er nået frem til et udkast til en samarbejdsaftale, som skal afslutte handelsstriden mellem de to lande.

Det oplyser to anonyme kilder med kendskab til handelssamtalerne til nyhedsbureauet Reuters.

Topforhandlere fra de to lande mødes torsdag og fredag i Washington, hvor de igangværende handelssamtaler vil fortsætte.

Under sidste uges samtaler i Beijing skal forhandlingerne være kommet så langt, at der er udarbejdet et udkast til samarbejdsaftaler på seks centrale områder.

Forhandlere fra de to lande drøfter desuden en liste med ti tiltag, der på kort sigt skal reducere Kinas overskud på handlen med USA.

Parterne skal ifølge kilderne arbejde frem mod at nå til enighed om en handelsaftale inden den 1. marts.

Den 1. marts slutter en 90-dages "våbenhvile" i striden, som USA's præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jinping, nåede til enighed om i december.

Dermed blev Trumps tidligere varslede toldstigning på kinesiske varer, som skulle være trådt i kraft den 1. januar, udsat til begyndelsen af marts.

Ifølge mediet Bloomberg, der også har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne, er der dog ikke forventet et gennembrud i handelssamtalerne denne uge.

Til gengæld arbejder forhandlerne på at forlænge tidsfristen til efter den 1. marts, skriver Bloomberg.

Meldingerne om fremskridt i handelssamtalerne har torsdag morgen have givet det kinesiske aktiemarked et løft. Det skriver Reuters.

/ritzau/