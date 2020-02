En fredsaftale mellem Taliban og USA bliver måske underskrevet i denne måned, siger flere kilder til Reuters.

En fredsaftale mellem den islamistiske bevægelse Taliban og USA bliver måske underskrevet i denne måned. Det oplyser flere kilder til nyhedsbureauet Reuters.

- En aftale kan blive underskrevet i februar, hvis Taliban reducerer voldelige angreb betydeligt. En aftale kan føre til en tilbagetrækning af de amerikanske styrker i Afghanistan, siger to anonyme afghanske regeringskilder og en vestlig diplomat til Reuters.

Udtalelserne kommer dagen efter, at den afghanske præsident, Ashraf Ghani, sagde, at der muligvis var sket et gennembrud i de forhandlinger, som USA har ført med Taliban i Qatar.

Forhandlingerne har stået i stampe, fordi Taliban ikke klart har nedtrappet antallet af bombeanslag og andre angreb.

Der er omkring 13.000 amerikanske soldater i Afghanistan og adskillige tusinde Nato-soldater.

Taliban blev fjernet fra magten i Afghanistan ved en amerikanskledet invasion af landet efter al-Qaeda-angrebene i USA 11. september 2001.

En aftale, som vil betyde en afslutning på USA's længste krig, vil indebære forskellige sikkerhedsgarantier fra Taliban og bane vej for forhandlinger mellem de islamistiske oprørere og regeringen i Kabul.

Ghani sagde tirsdag, at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, havde ringet til ham og fortalt om positive udviklinger i forhandlingerne i Doha, som er Qatars hovedstad.

Ghani skrev på Twitter, at der var håb om at sikre en betydelig og varig reduktion i volden i en aftale med Taliban.

Forhandlingerne i Doha fortsætter onsdag, siger en kilde i Pakistan til det franske nyhedsbureau AFP.

- Hvis en aftale underskrives, vil Taliban begynde at nedtrappe volden fra fredag, siger en afghansk embedsmand i Kabul til AFP.

Kilden siger, at Taliban arbejder på at få udbrydergrupper til at acceptere den aftale, som der er lagt op til.

New York Times har med henvisning til både afghanske og amerikanske embedsmænd skrevet, at præsident Donald Trump har givet udtryk for betinget accept af en aftale med Taliban.

Der har tidligere været rapporter om et gennembrud, men pludselig har Taliban begået et voldsomt angreb eller en bombemassakre, som har fået amerikanerne til at trække sig. Det skete senest i september.

Siden den amerikanskledede invasion i 2001 har der kun været indgået en våbenhvileaftale med Taliban én gang. Det var i 2018 under de tre første dage af den muslimske højtid eid.

