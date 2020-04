Præsidentens coronabriefinger kan vare flere timer og er nogle gange endt i diskussioner med journalister.

Nogle rådgivere til USA's præsident, Donald Trump, mener, at han er blevet lidt for glad for de daglige pressemøder om coronavirus.

Det oplyser anonyme kilder med kendskab til sagen.

Angiveligt ser præsidenten de daglige pressemøder, der nogle gange varer flere timer, som en mulighed for at vise, at han tager hånd om krisen.

Men nogle rådgivere ville ønske, at han brugte mindre tid på pressemøderne, som flere gange er endt i diskussioner med journalister.

Dermed kunne Trump i højere grad få tid til at fokusere på sine andre opgaver i forbindelse med coronakrisen, lyder kritikken, som skulle have ført til stilfærdige henvendelser til præsidenten om at skære lidt i pressemøderne.

- Det er blevet foreslået nogle gange, men han synes, at det kører fint, og så er der seertallene, siger en kilde med kendskab til sagen.

Meningsmålinger viser, at støtten til Trump og hans håndtering af krisen er let aftagende sammenlignet med i begyndelsen.

Det står i modsætning til den støtte, som amerikanerne normalt viser til en præsident i krisetider, for eksempel George W. Bush efter angrebet 11. september 2001.

/ritzau/Reuters