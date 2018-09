Christine Ford, der anklager Trumps udvalgte til højesteret for overgreb, er klar til høring i retsudvalg.

Washington. Christine Blasey Ford, der anklager højesteretsnominerede Brett Kavanaugh for sexovergreb, er blevet enig med Senatets retsudvalg om at deltage i en høring torsdag.

Det oplyser to kilder med kendskab til sagen ifølge nyhedsbureauet AP.

Blasey Fords advokater og repræsentanter for retsudvalget blev enige om en foreløbig aftale efter en kort telefonsamtale lørdag, oplyser en af kilderne.

Begge AP's kilder er anonyme, da de ikke har beføjelser til at udtale sig officielt.

En af kilderne bekræfter, at Brett Kavanaugh også vil deltage i høringen.

Brett Kavanaugh så længe ud til at have sikker kurs mod det ledige sæde i højesteret - en af de mest indflydelsesrige institutioner i USA.

Det var, lige indtil 51-årige Christine Blasey Ford stod frem med beskyldninger om, at Kavanaugh havde forgrebet sig på hende til en high school-fest i begyndelsen af 1980'erne.

Brett Kavanaugh, der er en anerkendt dommer i USA, benægter alle anklager. Han har tidligere sagt, at han vil vidne i Senatets retsudvalg hurtigst muligt for at få renset sit navn.

/ritzau/AP